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Новини
12:08
04 листопада

Сьогодні у Чернівцях відкриття ІІІ Всеукраїнського фестивалю – конкурсу дитячої та юнацької творчості «ОСІННЯ ПЕКТОРАЛЬ ТАЛАНТІВ»

12:04
04 листопада

У власне здоров’я та пенсію чернівчани торік інвестували майже 800 тис. грн.

12:03
04 листопада

Від чернівецького бізнесу бюджет отримав на третину більше екоподатку

12:01
04 листопада

У Чернівцях найбільше збирають податків із зарплат, землі та підакцизних товарів

11:43
03 листопада

«Волонтери за Батьківщину» готують смаколики для чергової відправки в АТО

11:12
03 листопада

Закон щодо вдосконалення держреєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності

11:11
03 листопада

Затверджено нові критерії оцінки ступеня ризику від провадження діяльності у сфері посередництва у працевлаштуванні за кордоном

11:10
03 листопада

До Правил з надання послуг централізованого опалення внесено зміни

11:08
03 листопада

Буковинець намагався перевести через кордон свого неповнолітнього сина за підробленими документами

11:04
03 листопада

До 9 листопада не забудьте відзвітувати за три квартали 2016 року

11:03
03 листопада

Майже мільйон отримав бюджет Чернівців від туристів та парковок

11:02
03 листопада

Половина надходжень місцевого бюджету – з легальних зарплат

11:01
03 листопада

Цьогоріч у Чернівцях "народилося" 1776 підприємців

10:57
03 листопада

Сьогодні без тепла частина Чернівців

10:53
03 листопада

Знову аварія на пішоходному переході, де майже кожного місяця під колеса потрапляють пішоходи

10:22
03 листопада

У паливному баці автіки буковинця митники виявили цигаркии

15:27
02 листопада

За фактом отруєння дітей у школі № 41 зареєстровано кримінальне провадження

12:14
02 листопада

Витяг з реєстру платників єдиного податку можна отримати безкоштовно

12:13
02 листопада

Податковий внесок чернівецьких готельєрів та паркувальників – майже мільйон гривень

12:11
02 листопада

На Буковині розпочато полювання на парнокопитних

11:35
02 листопада

На веб-порталі ДФС України працює «Реєстр платників єдиного податку»

11:33
02 листопада

Надходження акцизного податку з продажу зросли на 55 млн. грн.

11:27
02 листопада

Чернівецький суд покарає бандитів, котрі скоїли розбійний напад та вбивсто

11:18
02 листопада

На Буковині стартував 13-й Мандріввний Docudays UA

11:16
02 листопада

Для бізнесу не існує кордонів - облрада

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Багатства української еліти - це плювок в обличчя нації Багатства української еліти - це плювок в обличчя націїВ Україні опублікували декларації.
Весь світ жахнувся, коли побачив захланних дебілів від влади. Вони обібрали нас всіх, вкрали кошти МВФ і продовжують грабунок.
Вони перетворили нас на кріпаків.
Вони загарбали наші землі.
Вони вже давляться своїми коштовностями і дорогими годинниками.
І нема від них порятунку.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Операція «Дестабілізація». "Шатун" на Закарпатті. "Урсул" на Буковині Операція «Дестабілізація». "Шатун" на Закарпатті. "Урсул" на БуковиніЗ`ясовується, наші спецслужби таки навчилися вже працювати. І, що відрадно, на українську державу і українську націю. Зрадники залишилися у Криму та втекли до Росії.

Ігор Буркут, політолог:

МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИ МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИКитайський мудрець Конфуцій попереджав: хто намагається викликати у вас почуття вини, той прагне отримати владу над вами. А українців звинувачують у "геноциді" то російськомовних на сучасному Донбасі, то поляків на Волині 1943 року, то євреїв під час Другої світової війни. Ці звинувачення викликають хвилю емоцій і збурюють суспільство. Здається, саме таку реакцію і планували автори цих політичних ударів по Україні. Проте нам треба зберігати холодний розум, не піддаючись некерованим почуттям, щоб не накоїти великої біди.
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Що, Де, Коли
4 листопада о 13.00
В 202 кабінеті міської ради відбудеться відкрите засідання постійної комісії міської ради з питань законності, прав і свобод людини, регламенту, депутатської діяльності, етики та запобігання корупції, на якому депутати розглянуть питання "Про невідвідування депутатом Ростиславом Біликом сесій міської ради".
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Іван Мунтян не курив кальян, а ловив рибку. Золоту

Сьогодні, 11:21 / Коментарів: 0
Як на голову обласної ради, багаторічного депутата, підприємця і глибоко віруючого чоловіка, Іван Миколайович Мунтян з дружиною та двома синами записав собі не багато і не мало.

Іван Мунтян не курив кальян, а ловив рибку. Золоту


Землі голова має майже 33000 кв. м у селі Кам`янка. Ціна її ні йому, ані дружині Ганні Мірчівні не відомі.

Серед нерухомості Іван Мунтян має тільки піднавіс для зберігання с/г техніки, записаний на дружину.

Але тут виникає питання: для чого піднавіс сім`ї, коли нема техніки у Івана Мунтяна? У нього не тільки техніки ніякої нема. Навіть не вказане жодне авто. Напевне, наш голова їздить на самокаті, а не на дорогій іномарці…

Жодної копійки за душею не тримає Іван Миколайович. Нема у нього ні гривень, ні доларів, ні євро ні у банках, ні у кишенях. Принаймні, він їх не показує.

Але має наш голова підприємство МІМ (напевне, слід розшифровувати як «Мунтян Іван Миколайович»). МІМ записаний на дружину Ганну Мірчівну. Є її власністю. І тут відкриваємо скриньку «багатого Буратіно». З`ясовується, МІМ вартує 10 млн. грн.

Має дружина ТОВ «Глибоцький міжрайагропостачсервіс» - 0,25%.

Син Івана Мірча Іванович має ТОВ «Мілко-М». Отак і живуть вони сім`єю на 69245 гривень зарплати голови та дивідендів на 150000 дружини і сина.
А де живе сім`я голови, поки що невідомо. Бо зареєстрував Іван Мунтян тільки будинок недобудований на 650 метрів квадратних. Якщо він недобудований, то там ніхто й не живе.

Але, може, сім`я мешкає у будинку рибалки площею 43 кв. м, розташованому також у Кам`яній.

Де та золота рибка, яку ловить у будинку рибалки Іван Мунтян? Сподіваємося дізнатися після перевірки правдивості заповнення декларацій.
Бо всяке може бути. І люди всяке говорять. І про хлібні підприємства, і про ковбасні.

Хлібні ми знайшли, записані вони на сина Артура, депутата Чернівецької міської ради. А ковбасні шукаємо.

Може, нам у цьому допоможе генеральний консул Румунії у Чернівцях Елеонора Молдован. Бо у працівників редакції нашої газети нема ні румунського паспорта, ні румунської візи.
Петро Кобевко
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