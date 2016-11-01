Як на голову обласної ради, багаторічного депутата, підприємця і глибоко віруючого чоловіка, Іван Миколайович Мунтян з дружиною та двома синами записав собі не багато і не мало.Землі голова має майже. Ціна її ні йому, ані дружині Ганні Мірчівні не відомі.Серед нерухомості Іван Мунтян має тільки, записаний на дружину.Але тут виникає питання: для чого піднавіс сім`ї, коли нема техніки у Івана Мунтяна? У нього не тільки техніки ніякої нема. Навіть не вказане жодне авто. Напевне, наш голова їздить на самокаті, а не на дорогій іномарці…Жодної копійки за душею не тримає Іван Миколайович. Нема у нього ні гривень, ні доларів, ні євро ні у банках, ні у кишенях. Принаймні, він їх не показує.Але має наш голова підприємство МІМ (напевне, слід розшифровувати як «Мунтян Іван Миколайович»). МІМ записаний на дружину Ганну Мірчівну. Є її власністю. І тут відкриваємо скриньку «багатого Буратіно». З`ясовується, МІМ вартує 10 млн. грн.Має дружина ТОВ «Глибоцький міжрайагропостачсервіс» - 0,25%.Син Івана Мірча Іванович має ТОВ «Мілко-М». Отак і живуть вони сім`єю на 69245 гривень зарплати голови та дивідендів на 150000 дружини і сина.А де живе сім`я голови, поки що невідомо. Бо зареєстрував Іван Мунтян тільки будинок недобудований на 650 метрів квадратних. Якщо він недобудований, то там ніхто й не живе.Але, може, сім`я мешкає у будинку рибалки площею 43 кв. м, розташованому також у Кам`яній.Де та золота рибка, яку ловить у будинку рибалки Іван Мунтян? Сподіваємося дізнатися після перевірки правдивості заповнення декларацій.Бо всяке може бути. І люди всяке говорять. І про хлібні підприємства, і про ковбасні.Хлібні ми знайшли, записані вони на сина Артура, депутата Чернівецької міської ради. А ковбасні шукаємо.Може, нам у цьому допоможе генеральний консул Румунії у Чернівцях Елеонора Молдован. Бо у працівників редакції нашої газети нема ні румунського паспорта, ні румунської візи.Петро Кобевко