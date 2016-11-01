«Можете кричати, але жоден українець, який любить свою країну, ніколи не пробачить Росії ні Криму, ні Донбасу, - Володимир Шрейдлер. - Жоден!"

Сьогодні, 10:52 / Коментарів: 0





Російський журналіст і правозахисник Володимир Шрейдлер заявив в ефірі програми НТВ "Місце зустрічі", що жоден українець ніколи не пробачить Росії ні Криму, ні Донбасу. Після цих слів його запідозрили в екстремізмі і зі скандалом вигнали зі студії.

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