Прокурор Чернівецької області живе на одну зарплату

Обласний прокурор Микола Якимчук заповнив електронну декларацію. Згідно неї він має1000 метрів квадратних у Київській області Вишгородського району,- 234,5 м2, з них квартира у Києві - 110 м2 та у Чернівцях 124,5 м2 придбану у 2000 році за 56800 тисяч гривень (у спільній власності з дружиною, сином та донькою).Ще прокурор має гараж 16 м2, допоміжне приміщення – 5,9 м2.З доходів задекларував трохи більше, інших доходів прокурор не має, грошей у банку не має, дорогих подарунків не отримував.Заробітна плата обласного прокурора за 2015 рік склалаЙогозаробила за основним місцем роботи у Київському національному університеті –, там же навчається й їхній, який отримав стипендії у розміріТакож дружина Миколи Якимчука працює за сумісництвом у Чернівецькому національному університеті та Національній академії прокуратури України де відповідно заробилаУ родини прокурора Чернівецької області Миколи Якимчука є.. Його дружина і син-студент, мають у власності дві машини Volkswagen CC (2012-го та 2013 років випуску). Відповідно до декларації, останню автівку син прокурора, Володимир Якимчук, купив у 2015 році за 200 тис. гривень. Ринкова ціна такої машини у два-три рази вища. Звертає на себе увагу й інше: власник такої представницької машини – Якимчук-молодший – отримав у 2015 році дохід (стипендію) у розмірі 7,7 тис. гривень.Сам прокурор з 2009 року володіє Mercedes-Benz GL 320 CDI, придбаним за 460 тис. гривень, та може похвалитись коштовним годинником Baume & Mercier Geneve.керівник Чернівецької облпрокуратури тримає. І все.Відповідно до біографічних даних, Якимчук до призначення прокурором області працював першим проректором Національної академії прокуратури.