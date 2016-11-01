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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Багатства української еліти - це плювок в обличчя нації Багатства української еліти - це плювок в обличчя націїВ Україні опублікували декларації.
Весь світ жахнувся, коли побачив захланних дебілів від влади. Вони обібрали нас всіх, вкрали кошти МВФ і продовжують грабунок.
Вони перетворили нас на кріпаків.
Вони загарбали наші землі.
Вони вже давляться своїми коштовностями і дорогими годинниками.
І нема від них порятунку.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Операція «Дестабілізація». "Шатун" на Закарпатті. "Урсул" на Буковині Операція «Дестабілізація». "Шатун" на Закарпатті. "Урсул" на БуковиніЗ`ясовується, наші спецслужби таки навчилися вже працювати. І, що відрадно, на українську державу і українську націю. Зрадники залишилися у Криму та втекли до Росії.

Ігор Буркут, політолог:

МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИ МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИКитайський мудрець Конфуцій попереджав: хто намагається викликати у вас почуття вини, той прагне отримати владу над вами. А українців звинувачують у "геноциді" то російськомовних на сучасному Донбасі, то поляків на Волині 1943 року, то євреїв під час Другої світової війни. Ці звинувачення викликають хвилю емоцій і збурюють суспільство. Здається, саме таку реакцію і планували автори цих політичних ударів по Україні. Проте нам треба зберігати холодний розум, не піддаючись некерованим почуттям, щоб не накоїти великої біди.
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Прокурор Чернівецької області живе на одну зарплату

Сьогодні, 15:46 / Коментарів: 0
Прокурор Чернівецької області живе на одну зарплату


Обласний прокурор Микола Якимчук заповнив електронну декларацію. Згідно неї він має земельну ділянку 1000 метрів квадратних у Київській області Вишгородського району, нерухомість - 234,5 м2, з них квартира у Києві - 110 м2 та у Чернівцях 124,5 м2 придбану у 2000 році за 56800 тисяч гривень (у спільній власності з дружиною, сином та донькою).

Ще прокурор має гараж 16 м2, допоміжне приміщення – 5,9 м2.

З доходів задекларував трохи більше півмільйона гривень заробітної плати, інших доходів прокурор не має, грошей у банку не має, дорогих подарунків не отримував.

Заробітна плата обласного прокурора за 2015 рік склала 332723 тисячі грн..

Його дружина заробила за основним місцем роботи у Київському національному університеті – 119267 тисяч гривень, там же навчається й їхній син, який отримав стипендії у розмірі 7680 гривень.

Також дружина Миколи Якимчука працює за сумісництвом у Чернівецькому національному університеті та Національній академії прокуратури України де відповідно заробила 33891 тис. грн.. та 58761 тис. грн..

У родини прокурора Чернівецької області Миколи Якимчука є три автівки.. Його дружина і син-студент, мають у власності дві машини Volkswagen CC (2012-го та 2013 років випуску). Відповідно до декларації, останню автівку син прокурора, Володимир Якимчук, купив у 2015 році за 200 тис. гривень. Ринкова ціна такої машини у два-три рази вища. Звертає на себе увагу й інше: власник такої представницької машини – Якимчук-молодший – отримав у 2015 році дохід (стипендію) у розмірі 7,7 тис. гривень.

Сам прокурор з 2009 року володіє Mercedes-Benz GL 320 CDI, придбаним за 460 тис. гривень, та може похвалитись коштовним годинником Baume & Mercier Geneve.

Готівкою керівник Чернівецької облпрокуратури тримає 25 тисяч доларів, 12 тисяч євро та 160 тисяч гривень. І все.

Відповідно до біографічних даних, Якимчук до призначення прокурором області працював першим проректором Національної академії прокуратури.
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