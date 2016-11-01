Багатства української еліти - це плювок в обличчя нації

В Україні опублікували декларації.Весь світ жахнувся, коли побачив захланних дебілів від влади. Вони обібрали нас всіх, вкрали кошти МВФ і продовжують грабунок.Вони перетворили нас на кріпаків.Вони загарбали наші землі.Вони вже давляться своїми коштовностями і дорогими годинниками.І нема від них порятунку.Якщо найближчим часом не покарають тих, хто «важкою непосильною працею» нажив собі мільйонні статки на крові, горі, бідності та війні, то в Україні вибухне повстання.Від людського гніву їх не врятують ні високі мури, ні вишколені охоронці, ні колекції зброї.Люди перестануть платити податки до того часу, покине підтвердить документами, що він за чесні гроші купив десятки гектарів землі у Києві, у Київській та Чернігівській областях. Поки він не доведе, що два будинки по майже 500 кв. м кожний, садовий будинок і півдюжини квартир у Києві куплені за чесні гроші, а не за мої з вами податки.А ще у нього є півдюжини годинників, вартість яких - кілька мільйонів гривень.Де взяв?!У нього і його дружини є кілька десятків кілограмів золота, перлин і діамантів.Де взяв?!Хороми Насірова обвішані дороговартісними картинами Глущенка, Цвєткової, Реунова, Столяренка, Смирнова та обставлені антикваріатом Архипенка.У нього є старовинні ікони та колекції старовинних монет. Якщо він їх не купив, то вкрав з музеїв…У нього одна одиниця одягу коштує річну пенсію двадцяти українських пенсіонерів. А такого одягу - десятки найменувань. І ціна кожного перевищує 140 000 грн.Ще у Насірова 5 дороговартісних автомобілів і дружина його катається на мотоциклі Harley Davidson 2014 р. в. Його ціна - 798 000 грн. Куплений 12 березня 2015 року. Тоді якраз ми всі збирали по гривні-дві, хто скільки мав, аби годувати, одягати наших воїнів, котрі рятували Україну від російсько-фашистських загарбників.Для кого вони рятують Україну?Для Насірова, який при зарплаті 36 096 грн. тримає готівкою вдома 1 480 000 доларів США та 690 000 євро і багато десятків мільйонів гривень?Запхати б йому в пельку всі діаманти і перлини й копняками вигнати з держави!А що ж тоді робити з, у якого фірми від Віргінських островів до Росії? Та ще й маєток в Європі?Хто має таких насірових садити у тюрми? Прокурор?!Та у нашого земляка з путильських Розтік,такого добра надекларовано, що може він з Насіровим помірятися. Принаймні, годинниками та меблями. Там є 6 годинників і стільки меблів, що їх вистачило б на умеблювання сотні дитсадочків, інтернатів і т.д.Чи, може, його посадить, квартира котрого у Харкові така, як футбольне поле - 657,9 кв. м? Коштує вона мільйон.І у нього є кілька дуже дорогих годинників. Має також ікони післямонгольських часів в Україні. Пабло Пікассо красується на стіні. Антикваріату - хоч греблю ним гати.Ще у пана Авакова майже 800 пляшок колекційних вин. Кожна коштує стільки, що нам і не снилося. А дорогих меблів більше, ніж у Матіоса. Ще є колекції монет, зброї, книг, одягу, сумок. Кожна річ із сотень найменувань коштує щонайменше 140 000 грн.Скільки це все коштує, ні Аваков, ні його дружина не знають.На дружину записані десятки різних фірм і ТОВ.І все це він зумів придбати за 228 414 грн. зарплати за рік. А готівки він тримає вдома 1 565 000 грн., 453 000 доларів, 148 000 євро і 2 100 фунтів стерлінгів.Як можливо одержати такі шалені багатства в Україні чиновникам?За кого вони нас мають?!Що нам робити?!Великий мудрець Любомир Гузар сказав, що декларації чиновників - це великий плювок в Україну, у людей, котрі віддали й віддають на фронті за неї свої життя, працюють волонтерами і живуть у бідності.Зрозуміло, що ці гроші вони не заробили - вони їх вкрали.Якщо вони не віддадуть ці гроші і розкоші солдатам, вдовам, дітям, біженцям, то будуть вигнані з України.Аби не було ще гірше!..Петро Кобевко