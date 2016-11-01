Багатства української еліти - це плювок в обличчя нації

Головна У номері Афіша Конференції Щоденно про злободенне Коментарі Підписка RSS Архів старого сайту Контакти
Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
11:43
03 листопада

«Волонтери за Батьківщину» готують смаколики для чергової відправки в АТО

11:12
03 листопада

Закон щодо вдосконалення держреєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності

11:11
03 листопада

Затверджено нові критерії оцінки ступеня ризику від провадження діяльності у сфері посередництва у працевлаштуванні за кордоном

11:10
03 листопада

До Правил з надання послуг централізованого опалення внесено зміни

11:08
03 листопада

Буковинець намагався перевести через кордон свого неповнолітнього сина за підробленими документами

11:04
03 листопада

До 9 листопада не забудьте відзвітувати за три квартали 2016 року

11:03
03 листопада

Майже мільйон отримав бюджет Чернівців від туристів та парковок

11:02
03 листопада

Половина надходжень місцевого бюджету – з легальних зарплат

11:01
03 листопада

Цьогоріч у Чернівцях "народилося" 1776 підприємців

10:57
03 листопада

Сьогодні без тепла частина Чернівців

10:53
03 листопада

Знову аварія на пішоходному переході, де майже кожного місяця під колеса потрапляють пішоходи

10:22
03 листопада

У паливному баці автіки буковинця митники виявили цигаркии

15:27
02 листопада

За фактом отруєння дітей у школі № 41 зареєстровано кримінальне провадження

12:14
02 листопада

Витяг з реєстру платників єдиного податку можна отримати безкоштовно

12:13
02 листопада

Податковий внесок чернівецьких готельєрів та паркувальників – майже мільйон гривень

12:11
02 листопада

На Буковині розпочато полювання на парнокопитних

11:35
02 листопада

На веб-порталі ДФС України працює «Реєстр платників єдиного податку»

11:33
02 листопада

Надходження акцизного податку з продажу зросли на 55 млн. грн.

11:27
02 листопада

Чернівецький суд покарає бандитів, котрі скоїли розбійний напад та вбивсто

11:18
02 листопада

На Буковині стартував 13-й Мандріввний Docudays UA

11:16
02 листопада

Для бізнесу не існує кордонів - облрада

18:08
01 листопада

Буковинці зможуть оформити паспорт громадянина України у формі картки з 3 листопада 2016 року

16:38
01 листопада

Комунальні підприємства отримали від громади фінансову підтримку та майже 16 мільйонів гривень на нову техніку

16:37
01 листопада

Лікувальним установам міста закуплять обладнання на 16,5 мільйонів гривень

16:36
01 листопада

Освітянська галузь міста додатково отримала 30 мільйонів гривень

Всі Новини »
Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Багатства української еліти - це плювок в обличчя нації Багатства української еліти - це плювок в обличчя націїВ Україні опублікували декларації.
Весь світ жахнувся, коли побачив захланних дебілів від влади. Вони обібрали нас всіх, вкрали кошти МВФ і продовжують грабунок.
Вони перетворили нас на кріпаків.
Вони загарбали наші землі.
Вони вже давляться своїми коштовностями і дорогими годинниками.
І нема від них порятунку.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Операція «Дестабілізація». "Шатун" на Закарпатті. "Урсул" на Буковині Операція «Дестабілізація». "Шатун" на Закарпатті. "Урсул" на БуковиніЗ`ясовується, наші спецслужби таки навчилися вже працювати. І, що відрадно, на українську державу і українську націю. Зрадники залишилися у Криму та втекли до Росії.

Ігор Буркут, політолог:

МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИ МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИКитайський мудрець Конфуцій попереджав: хто намагається викликати у вас почуття вини, той прагне отримати владу над вами. А українців звинувачують у "геноциді" то російськомовних на сучасному Донбасі, то поляків на Волині 1943 року, то євреїв під час Другої світової війни. Ці звинувачення викликають хвилю емоцій і збурюють суспільство. Здається, саме таку реакцію і планували автори цих політичних ударів по Україні. Проте нам треба зберігати холодний розум, не піддаючись некерованим почуттям, щоб не накоїти великої біди.
Всі статті »
Реклама
ЧАС у соцмережах
Ваш гороскоп
ОПИТУВАННЯ
Чи підримуєте ви АТО?
Так
Ні
Утримуюсь
Популярне за тиждень
Журналіст: Я більше не можу цього читати. Їхні декларац ...Оксана Продан НЕ бідна, як церковна миша. ОНОВЛЕНОМикола Федорук трохи має доларів і євроМаксим Бурбак – не бідний батракОлександр Фищук не курив бамбук, а будував хати собіПереміщені лісоматеріали через пункти пропуску Чернівец ...Грабують та вивозять колекцію Івана Снігура?Козак Гаврилюк має квартиру в Чернівцях і 11 тисяч дола ...Про жадібних українських нардепівЛяшко задекларував сотні тисяч доларів, квартири, машин ...Кіцманський голова РДА товариш Друцул таки експлуатує Є ...Ольга Фреймут інспектувала мера спеціальним тестомЗаробітна плата працівників області у вересні 2016 рок ...Чернівецькі депутати проти будівництва спортивного комп ...Починаються вибори до об’єднаних територіальних громад ...
Що, Де, Коли
Емоційна допомога
Емоційна допомога


Календар
«    Листопад 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Партнери

Багатства української еліти - це плювок в обличчя нації

Сьогодні, 14:11 / Коментарів: 0
Багатства української еліти - це плювок в обличчя нації


В Україні опублікували декларації.
Весь світ жахнувся, коли побачив захланних дебілів від влади. Вони обібрали нас всіх, вкрали кошти МВФ і продовжують грабунок.
Вони перетворили нас на кріпаків.
Вони загарбали наші землі.
Вони вже давляться своїми коштовностями і дорогими годинниками.
І нема від них порятунку.

Якщо найближчим часом не покарають тих, хто «важкою непосильною працею» нажив собі мільйонні статки на крові, горі, бідності та війні, то в Україні вибухне повстання.

Від людського гніву їх не врятують ні високі мури, ні вишколені охоронці, ні колекції зброї.

Люди перестануть платити податки до того часу, поки голова податкової Роман Насіров не підтвердить документами, що він за чесні гроші купив десятки гектарів землі у Києві, у Київській та Чернігівській областях. Поки він не доведе, що два будинки по майже 500 кв. м кожний, садовий будинок і півдюжини квартир у Києві куплені за чесні гроші, а не за мої з вами податки.

А ще у нього є півдюжини годинників, вартість яких - кілька мільйонів гривень.
Де взяв?!

У нього і його дружини є кілька десятків кілограмів золота, перлин і діамантів.
Де взяв?!

Хороми Насірова обвішані дороговартісними картинами Глущенка, Цвєткової, Реунова, Столяренка, Смирнова та обставлені антикваріатом Архипенка.
У нього є старовинні ікони та колекції старовинних монет. Якщо він їх не купив, то вкрав з музеїв…

У нього одна одиниця одягу коштує річну пенсію двадцяти українських пенсіонерів. А такого одягу - десятки найменувань. І ціна кожного перевищує 140 000 грн.

Ще у Насірова 5 дороговартісних автомобілів і дружина його катається на мотоциклі Harley Davidson 2014 р. в. Його ціна - 798 000 грн. Куплений 12 березня 2015 року. Тоді якраз ми всі збирали по гривні-дві, хто скільки мав, аби годувати, одягати наших воїнів, котрі рятували Україну від російсько-фашистських загарбників.
Для кого вони рятують Україну?

Для Насірова, який при зарплаті 36 096 грн. тримає готівкою вдома 1 480 000 доларів США та 690 000 євро і багато десятків мільйонів гривень?
Запхати б йому в пельку всі діаманти і перлини й копняками вигнати з держави!

А що ж тоді робити з президентом Петром Порошенком, у якого фірми від Віргінських островів до Росії? Та ще й маєток в Європі?
Хто має таких насірових садити у тюрми? Прокурор?!

Та у нашого земляка з путильських Розтік, військового прокурора Анатолія Матіоса такого добра надекларовано, що може він з Насіровим помірятися. Принаймні, годинниками та меблями. Там є 6 годинників і стільки меблів, що їх вистачило б на умеблювання сотні дитсадочків, інтернатів і т.д.

Чи, може, його посадить Аваков, квартира котрого у Харкові така, як футбольне поле - 657,9 кв. м? Коштує вона мільйон.

І у нього є кілька дуже дорогих годинників. Має також ікони післямонгольських часів в Україні. Пабло Пікассо красується на стіні. Антикваріату - хоч греблю ним гати.

Ще у пана Авакова майже 800 пляшок колекційних вин. Кожна коштує стільки, що нам і не снилося. А дорогих меблів більше, ніж у Матіоса. Ще є колекції монет, зброї, книг, одягу, сумок. Кожна річ із сотень найменувань коштує щонайменше 140 000 грн.
Скільки це все коштує, ні Аваков, ні його дружина не знають.
На дружину записані десятки різних фірм і ТОВ.
І все це він зумів придбати за 228 414 грн. зарплати за рік. А готівки він тримає вдома 1 565 000 грн., 453 000 доларів, 148 000 євро і 2 100 фунтів стерлінгів.

Як можливо одержати такі шалені багатства в Україні чиновникам?

За кого вони нас мають?!

Що нам робити?!

Великий мудрець Любомир Гузар сказав, що декларації чиновників - це великий плювок в Україну, у людей, котрі віддали й віддають на фронті за неї свої життя, працюють волонтерами і живуть у бідності.

Зрозуміло, що ці гроші вони не заробили - вони їх вкрали.

Якщо вони не віддадуть ці гроші і розкоші солдатам, вдовам, дітям, біженцям, то будуть вигнані з України.

Аби не було ще гірше!..

Петро Кобевко
СХОЖІ НОВИНИ:
Журналіст: Я більше не можу цього читати. Їхні декларації - колективний плю ...Прокурор Матіос – дуже багата людинаТАКОГО ЩЕ СВІТ НЕ БАЧИВ: ДЕКЛАРАЦІЯ НАСІРОВАЧернівецька газета "Час" проти корупціонерівШуфрич задекларував 25 млн грн готівки, старовинні книги й ікони
Додати коментар
Ім'я:*
Напівжирний Нахилений текст Підкреслений текст Перекреслений текст | Вирівнювання по лівому краю По центру Вирівнювання по правому краю | Вставка смайликів Вибір кольору | Прихований текст Вставка цитати Перетворити вибраний текст з транслітерації в кирилицю Вставка спойлера
Введіть код: *
comments powered by Disqus
Loading...
Яндекс.Метрика
Головна Свіжий випуск Коментарі Афіша Форум Політика ЧасІнформ RSS Архів старого сайту Реклама Контакти
© 2002 - 2013, всі права захищені. Використання (повне чи часткове) матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови розміщення посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на chas.cv.uа в першому або другому абзаці, відкрите для індексування. Чернівецька газета "ЧАС"