Сергій Пілігрим – найбагатший обласний поліцейський України

Завдяки е-декларуванню «Главком» дослідив, як живуть керівники обласних управлінь Національної поліції.Сукупні статки очільників обласних управлінь поліції сягають 16 млн гривень. А найбагатшим обласним поліцейським є начальник Головного управління Нацполіції у Чернівецькій області Сергій Пілігрим.Його родина похизувалася у декларації сумоюПопередні місця роботи Пілігрима – начальник УБОЗу в Полтавській області та заступник начальника УБОЗу у Донецькій області.Також начальник ГУ НП в Чернівецькій області Сергій Пілігрим задекларував авто Volkswagen Passat B7, 2012, житло розміром 162 кв. м.