Іван Рибак - пити пиво мастак

Народний депутат України Іван Рибак, порівняно з іншими своїми парламентськими колегами, - повний бідняк.
Він має тільки одну квартиру, один будинок, недобудований батьківський будинок і кілька гривень-доларів-євро.
Має також 2 Тойоти 2011 і 2013 р. в.
Одну - для себе. Іншу - для дружини. Трохи має цінних паперів. І трохи готівкових грошей
- 35 000 доларів США і 36 000 євро. Гривень на банківських рахунках і у готівці - менше півмільйона.
Серед родзинок Іванової декларації значиться власність на торгову марку «Пивний дім «Кайзер»
.
Що це йому дає і скільки від цього він має, поки невідомо.