Іван Рибак - пити пиво мастак

Народний депутат України Іван Рибак, порівняно з іншими своїми парламентськими колегами, - повний бідняк.Він має тількиМає такожОдну - для себе. Іншу - для дружини. Трохи має цінних паперів. І трохиСеред родзинок Іванової декларації значитьсяЩо це йому дає і скільки від цього він має, поки невідомо.