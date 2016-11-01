Григорій Тіміш став жити по-новому

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11:43
03 листопада

«Волонтери за Батьківщину» готують смаколики для чергової відправки в АТО

11:12
03 листопада

Закон щодо вдосконалення держреєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності

11:11
03 листопада

Затверджено нові критерії оцінки ступеня ризику від провадження діяльності у сфері посередництва у працевлаштуванні за кордоном

11:10
03 листопада

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11:08
03 листопада

Буковинець намагався перевести через кордон свого неповнолітнього сина за підробленими документами

11:04
03 листопада

До 9 листопада не забудьте відзвітувати за три квартали 2016 року

11:03
03 листопада

Майже мільйон отримав бюджет Чернівців від туристів та парковок

11:02
03 листопада

Половина надходжень місцевого бюджету – з легальних зарплат

11:01
03 листопада

Цьогоріч у Чернівцях "народилося" 1776 підприємців

10:57
03 листопада

Сьогодні без тепла частина Чернівців

10:53
03 листопада

Знову аварія на пішоходному переході, де майже кожного місяця під колеса потрапляють пішоходи

10:22
03 листопада

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02 листопада

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12:14
02 листопада

Витяг з реєстру платників єдиного податку можна отримати безкоштовно

12:13
02 листопада

Податковий внесок чернівецьких готельєрів та паркувальників – майже мільйон гривень

12:11
02 листопада

На Буковині розпочато полювання на парнокопитних

11:35
02 листопада

На веб-порталі ДФС України працює «Реєстр платників єдиного податку»

11:33
02 листопада

Надходження акцизного податку з продажу зросли на 55 млн. грн.

11:27
02 листопада

Чернівецький суд покарає бандитів, котрі скоїли розбійний напад та вбивсто

11:18
02 листопада

На Буковині стартував 13-й Мандріввний Docudays UA

11:16
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Для бізнесу не існує кордонів - облрада

18:08
01 листопада

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16:38
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16:37
01 листопада

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16:36
01 листопада

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Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Операція «Дестабілізація». "Шатун" на Закарпатті. "Урсул" на Буковині Операція «Дестабілізація». "Шатун" на Закарпатті. "Урсул" на БуковиніЗ`ясовується, наші спецслужби таки навчилися вже працювати. І, що відрадно, на українську державу і українську націю. Зрадники залишилися у Криму та втекли до Росії.

Ігор Буркут, політолог:

МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИ МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИКитайський мудрець Конфуцій попереджав: хто намагається викликати у вас почуття вини, той прагне отримати владу над вами. А українців звинувачують у "геноциді" то російськомовних на сучасному Донбасі, то поляків на Волині 1943 року, то євреїв під час Другої світової війни. Ці звинувачення викликають хвилю емоцій і збурюють суспільство. Здається, саме таку реакцію і планували автори цих політичних ударів по Україні. Проте нам треба зберігати холодний розум, не піддаючись некерованим почуттям, щоб не накоїти великої біди.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Кримінал кидає виклик поліції і буковинцям Кримінал кидає виклик поліції і буковинцямВ останні місяці на Буковині спостерігається сплеск криміналу. Поліція не спроможна протидіяти злочинному світу нашого краю. Ті, хто знається на проблемі, вважають, що криміналітет зумисне і цинічно кинув виклик новій поліції та новим її керівникам.
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Григорій Тіміш став жити по-новому

Сьогодні, 12:54 / Коментарів: 0
Найбільшим розчаруванням для багатьох буковинців під час е-декларування серед "своїх" мажоритарних депутатів став Григорій Тіміш. На позачергових виборах до Верховної Ради одним із головних його посилів було те, що він - проста і бідна людина та йде у владу відстоювати інтереси таких самих простих і бідних жителів «румунського округу» .

Григорій Тіміш став жити по-новому

фото "Українська правда"

Його гасло «Кандидат на «Жигулях» проти кандидата на «Мерседесі» таки спрацювало, справивши вплив на малозабезпечених жителів 203-го округу, які замість регіонала-багатія Івана Семенюка обрали до парламенту купського вчителя Григорія Тіміша.

Але що ми бачимо зараз? Усе кардинальльно змінилось. Вже немає тих стареньких «Жигулів», замість них - добротний «Фольксваген». Уже є сотні тисяч задекларованих коштів. Є бізнесовий успіх родини, яка в тяжкі часи війни здобуває доларові знаки швидше, ніж середній виборець Герцаївського, Новоселицького і Глибоцького районів свої мізерні гривні. Звичайно, Григорій Іванович поки не став найбагатшим буковинським мажоритарником, але він вже явно соромиться тих «Жигулів», які привезли його у Верховну Раду на позачергових виборах.

Отже, конкретні цифри. Народний депутат від 203 округу Чернівців Григорій Тіміш вказав у електронній декларації понад 300 тисяч гривень доходів за минулий рік. 80 тисяч гривень із цієї суми - заробітна плата, 128 тисяч отримав від відчуження майна. 80 тисяч грн. нардепу відшкодовано як витрати, пов`язані з виконанням депутатських повноважень. Компенсовано також витрати за проїзд - майже 18 тисяч. Крім цього, в декларації вказано майже 15 тисяч гривень пенсії його матері, Віоріки Іванівни Тіміш, та заробітну плату доньки Ірини у розмірі 17,5 тисячі гривень.

Нардеп володіє земельною ділянкою площею 1000 кв. м та орендує готельний номер у Києві площею майже 19 кв. м. Він також є власником недобудованого житлового будинку площею 117,2 кв. м.

Чотири земельні ділянки, вказані в декларації, належать його матері, загальна їх площа - майже 25 тисяч м кв., з них одна отримана у спадок. Успадкований нею і будинок площею 115,5 м кв. Матір політика тримає 9 тисяч євро готівкою, дружина Родіка Яківна - 830 тисяч гривень та 28 тисяч євро. Сам Григорій Тіміш готівкою має 8,5 тисяч доларів США. Задекларував він і кредит у розмірі 10 тисяч гривень.

Подейкують, що за два роки депутатської кар`єри політик придбав ще й трикімнатну квартиру, але в декларації з невідомих причин це не вказано. Якщо вірити експертам та з`ясувати реальні доходи депутатів, задеклароване треба помножити на 5, хоча й так зрозуміло, яку ціль переслідує більшість політичного бомонду.

А Георгія Івановича вже сміливо, виходячи із декларування, можна назвати мільйонером - не доларовим, звісно, гривневим, але ж йому ще є куди рости і до чого прагнути! Тим паче, у вузьких колах всі розуміють, що основним джерелом збагачення сім`ї Тіміш може бути одіозний регіонал та скандальний будівельник Б., і це є головною відповіддю на питання «звідки?». Коротше кажучи, вітаємо Григорія Івановича в еліті, з тим, що здійснив свою давню мрію і став чоловіком, який уже може собі дозволити жити краще, ніж його обманутий виборець, жити по-новому!
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