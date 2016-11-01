Григорій Тіміш став жити по-новому

Найбільшим розчаруванням для багатьох буковинців під час е-декларування серед "своїх" мажоритарних депутатів став Григорій Тіміш. На позачергових виборах до Верховної Ради одним із головних його посилів було те, що він - проста і бідна людина та йде у владу відстоювати інтереси таких самих простих і бідних жителів «румунського округу» .фото "Українська правда"Його гасло «Кандидат на «Жигулях» проти кандидата на «Мерседесі» таки спрацювало, справивши вплив на малозабезпечених жителів 203-го округу, які замість регіонала-багатія Івана Семенюка обрали до парламенту купського вчителя Григорія Тіміша.Але що ми бачимо зараз? Усе кардинальльно змінилось. Вже немає тих стареньких «Жигулів», замість них - добротний «Фольксваген». Уже є сотні тисяч задекларованих коштів. Є бізнесовий успіх родини, яка в тяжкі часи війни здобуває доларові знаки швидше, ніж середній виборець Герцаївського, Новоселицького і Глибоцького районів свої мізерні гривні. Звичайно, Григорій Іванович поки не став найбагатшим буковинським мажоритарником, але він вже явно соромиться тих «Жигулів», які привезли його у Верховну Раду на позачергових виборах.Отже, конкретні цифри. Народний депутат від 203 округу Чернівців Григорій Тіміш вказав у електронній деклараціїза минулий рік. 80 тисяч гривень із цієї суми - заробітна плата, 128 тисяч отримав від відчуження майна. 80 тисяч грн. нардепу відшкодовано як витрати, пов`язані з виконанням депутатських повноважень. Компенсовано також витрати за проїзд - майже 18 тисяч. Крім цього, в декларації вказано майже 15 тисяч гривень пенсії його матері, Віоріки Іванівни Тіміш, та заробітну плату доньки Ірини у розмірі 17,5 тисячі гривень.. Він також є власником, вказані в декларації,, загальна їх площа - майже., з них одна отримана у спадок. Успадкований нею і будинок площею 115,5 м кв.Подейкують, що за два роки депутатської кар`єри політик придбав ще й трикімнатну квартиру, але в декларації з невідомих причин це не вказано. Якщо вірити експертам та з`ясувати реальні доходи депутатів, задеклароване треба помножити на 5, хоча й так зрозуміло, яку ціль переслідує більшість політичного бомонду.А Георгія Івановича вже сміливо, виходячи із декларування, можна назвати мільйонером - не доларовим, звісно, гривневим, але ж йому ще є куди рости і до чого прагнути! Тим паче, у вузьких колах всі розуміють, що основним джерелом збагачення сім`ї Тіміш може бути одіозний регіонал та скандальний будівельник Б., і це є головною відповіддю на питання «звідки?». Коротше кажучи, вітаємо Григорія Івановича в еліті, з тим, що здійснив свою давню мрію і став чоловіком, який уже може собі дозволити жити краще, ніж його обманутий виборець, жити по-новому!