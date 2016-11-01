Помер Володимир Жорін

3 листопада 2016 року після тяжкої тривалої недуги відійшов у вічність Володимир Олександрович Жорін.Народився він у м. Заліщики Тернопільської області. Другим рідним містом для нього стали Чернівці, куди після інженерно-будівельного інституту приїхав юнаком.
Володимир Жорін був справжнім патріотом, борцем за волю України у лавах Народного Руху. Разом з однодумцями у 90-х роках минулого ст. вів активну громадсько-політичну діяльність на Буковині, у складі благодійної організації підтримував хворих на алопецію дітей.
Працював у Чернівецькому будівельному технікумі, був директором Чернівецького будинку художників, референтом народного депутата України Т. Кияка, заступником головного редактора газети „Час”.
Безжальна недуга 1997 року на певний час вихопила Володимира Олександровича з активного життя. Але він не здався під ударом долі. Наполегливо навчався заново рухатися і працювати. Тоді пан Володимир почав малювати. З під його пензля з’являлись яскраві полотна, у яких вгадувалися його переживання, багатий життєвий досвід, любов до життя, до природи, до людей. Саме живопис, а ще рідні й близькі повернули його життя ще на два десятиліття. Щиро сумуємо про втрату чудової непересічної людини. Висловлюємо співчуття дружині Павліні Петрівні, синам Віталію та Роману, всім рідним та близьким.
Світла пам’ять про Володимира Жоріна житиме в серцях усіх, хто його знав і любив.
Колектив редакції газети „Час”