«Волонтери за Батьківщину» готують смаколики для чергової відправки в АТО

Сьогодні, 3 листопада, «Волонтери за Батьківщину» готують їжу для відправки бійцям-добровольцям у зону АТО. Передбачається, що наготують смаколиків для близько чотирьох сотень бійців. Про це повідомляє прес-служба обласної організації партії ВО «Батьківщина».

Притотування відбуваються вже зараз у приміщенні їдальні будівельного ліцею№4, що по вул. Миколаївській, 38. Приблизно з 15-ї години можна буде спостерігати процес упакування готової їжі та завершення готування.

Запрошуються ЗМІ – не для піару, а для того, аби волонтери могли прозвітувати громаді про зібрані кошти і продукти. Адже збір допомоги нашим захисникам дуже залежить від довіри до волонтерів.

