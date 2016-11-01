Закон щодо вдосконалення держреєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності

Сьогодні набув чинності Закон від 06.10.2016 N 1666-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності".

Законом вносяться зміни до низки нормативних актів, якими передбачається забезпечення захисту прав власності, економічних інтересів громадян та інвесторів, а також зменшення ризиків незаконного заволодіння майном.

Документом передбачено комплексний підхід до вдосконалення системи державної реєстрації прав на нерухоме майно. Зокрема, передбачається невідкладне повідомлення державним реєстратором власника об'єкта нерухомого майна щодо якого подано заяву про проведення відповідних реєстраційних дій, запровадження обов'язкової реєстрації заяви власника об'єкта нерухомого майна про заборону вчинення реєстраційних дій в Державному реєстрі прав, відновлення реєстраційних дій лише за рішенням суду, що набрало законної сили, або заяви власника.

Крім того, передбачено обов'язкове нотаріальне посвідчення справжності підписів засновника (учасника), уповноваженої ними особи, на установчому документі, передавальному акті та розподільчому балансі юридичної особи, заяві про вихід з товариства, що подаються для державної реєстрації змін про юридичну особу, уточнення підстав за якими може бути анулювано свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю, заборона припиняти керівникам своє членство в організації роботодавців чи об'єднанні організацій роботодавців, у творчій спілці, членство в політичній партії, у громадському об'єднанні шляхом подання заяви до відповідних статутних органів, посилення кримінальної та адміністративної відповідальності.



Зоя Федик

в.о. начальника управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області



