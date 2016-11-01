Затверджено нові критерії оцінки ступеня ризику від провадження діяльності у сфері посередництва у працевлаштуванні за кордоном

Кабмін постановою від 26.10.2016 N 750 затвердив критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері посередництва у працевлаштуванні за кордоном і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством соціальної політики.
Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері посередництва у працевлаштуванні за кордоном, є:
фактична чисельність осіб, працевлаштованих за кордоном;
наявність обґрунтованих скарг, за результатами перевірки яких видано розпорядження щодо усунення порушень ліцензійних умов;
кількість виявлених за результатами перевірки порушень;
строк провадження діяльності.
Відповідно до встановлених критеріїв суб'єкти господарювання належать до одного з трьох ступенів ризику: високого, середнього або незначного.
Планові заходи державного нагляду (контролю) за дотриманням суб'єктами господарювання законодавства у сфері посередництва у працевлаштуванні за кордоном проводяться Мінсоцполітики з такою періодичністю:
з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на 2 роки;
із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на 3 роки;
із незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на 5 років.
Наталія СИРБУ
провідний спеціаліст відділу реєстрації нормативно-правових актівуправління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області