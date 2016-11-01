До Правил з надання послуг централізованого опалення внесено зміни

Кабмін постановою від 19.10.2016 N 744 вніс зміни до Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення.

Правила доповнено положеннями, якими передбачено, що у разі звернення споживача послуги з централізованого опалення, який не має субсидії на її оплату, до виконавця послуги з централізованого опалення із заявою про надання розстрочки на оплату послуги з централізованого опалення такий виконавець починаючи з місяця подання зазначеної заяви щомісяця протягом опалювального періоду нараховує 50 % плати за послугу з централізованого опалення.

Сума неоплачених протягом опалювального періоду 50 % плати за послугу з централізованого опалення нараховується споживачу протягом міжопалювального періоду щомісяця рівними частинами з травня по вересень включно.

Розрахунок та розподіл рівними частинами протягом кожного місяця міжопалювального періоду суми неоплачених протягом опалювального періоду 50 % плати за послугу з централізованого опалення здійснюється виконавцем такої послуги.



Людмила ПИЛИПІВ

провідний спеціаліст відділу систематизації відділу систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області



