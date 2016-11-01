Буковинець намагався перевести через кордон свого неповнолітнього сина за підробленими документами

Прикордонники на Буковині виявили можливу підробку документів у чоловіка, який зі своїм неповнолітнім сином намагався виїхати за кордон.

Так, сьогодні близько півночі, у пункт пропуску «Порубне» прибув мікроавтобус «Мерседес». Одним із пасажирів був 12-річний хлопець, який слідував у супроводі свого батька. Проте, у прикордонників виникли сумніви щодо дійсності одного з документів, які представив батько. А саме, заява-доручення від матері на вивіз дитини за кордон містила ознаки підробленого документу. Про це повідомляє прес-служба Чернівецького

прикордонного загону.

За даним фактом було проінформовано представників Національної поліції про ознаки можливого кримінального правопорушення. А чоловік з дитиною змушені були повернутися додому до з’ясування всіх обставин даної події.

Також цієї ночі працівниками пункту пропуску «Порубне» було виявлено та вилучено сигарети, які приховано намагався перевезти до Румунії 24-річний буковинець. Під час поглибленого огляду автомобіля «Фольксваген», прикордонники спільно із представниками митниці у паливному баці автівки виявили 435 пачок сигарет марки «Rothmans».

Разом із куривом водій позбувся і свого автомобіля, який було оцінено у 40 тисяч гривень. А на чоловіка складено відповідний протокол про порушення митних правил.

Крім того, вчора пізно увечері на ділянці відділу прикордонної служби «Черепківка» було зупинено спробу переміщення до Румунії трьох пакунків із сигаретами. Оперативники західного регіонального управління помітили трьох осіб, які із ящиками на плечах рухалися вбік кордону. Під час спроби затримати порушників, останні покидали свої ноші та вдались до втечі, користуючись темною порою доби та лісистою місцевістю.

Затримані тютюнові вироби у кількості 2900 пачок марок «Ашіма» та «Марбле» доставлено до прикордонного підрозділу, а в подальшому будуть передані представникам ДФС у Чернівецькій області. Пошук ймовірних власників покинутого товару триває.

