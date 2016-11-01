До 9 листопада не забудьте відзвітувати за три квартали 2016 року

Чернівецька ОДПІ нагадує, що 9 листопада, середа, останній день подання:

- звіту про суми податкових пільг за три квартали 2016 року;

- податкової декларації з податку на прибуток підприємства за три квартали 2016 року платниками, в яких податковий період дорівнює календарному кварталу1;

- розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності, за три квартали 2016 року;

- розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності, за три квартали 2016 року платниками, в яких податковий період дорівнює календарному кварталу;

- розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток постійного представництва нерезидента, що здійснюється органом державної податкової служби, за три квартали 2016 року платниками, в яких податковий період дорівнює календарному кварталу;

- декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами, за 3-й квартал 2016 року;

- податкової декларації з ПДВ платниками, в яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу, за 3-й квартал 2016 року;

- звіту про обсяги виробництва та реалізації спирту за жовтень 2016 року (форма №1-РС);

- звіту про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв за жовтень 2016 року (форма № 2-РС);

- звіту про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів за жовтень 2016 року (форма № 3-РС);

- звіту про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв в оптовій мережі за жовтень (форма №1-ОА);

- звіту про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів в оптовій мережі за жовтень 2016 року (форма №1-ОТ);

- звіту про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у роздрібній мережі за жовтень 2016 року (форма №1-РА);

- звіту про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у роздрібній мережі за жовтень 2016 року (форма № 1-РТ);

- податкової декларації з рентної плати з розрахунком за 3-й квартал 2016 року:

рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів;

рентної плати за спеціальне використання води;

рентної плати за користування надрами без рентної плати за користування надрами для видобування вуглеводневої сировини;

- податкової декларації екологічного податку за 3-й квартал 2016 року;

- податкової декларації туристичного збору за три квартали 2016 року;

- податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів за три квартали 2016 року;

- податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця за три квартали 2016 року платниками, віднесеними до третьої групи;

- податкової декларації платника єдиного податку – юридичної особи за три квартали 2016 року платниками, віднесеними до третьої групи;

- податкової декларації про майновий стан і доходи фізичними особами – підприємцями, які перейшли з 3-го кварталу 2016 року зі спрощеної системи оподаткування на загальну або вперше зареєстровані у 3-у кварталі;

- податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за 3-й квартал 2016 року(форма №1ДФ)