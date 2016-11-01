Майже мільйон отримав бюджет Чернівців від туристів та парковок

Як розповіла начальник відділу адміністрування місцевих податків Чернівецької ОДПІ Христина Беженар, цього року до бюджету столиці Буковини платники податків перерахували 961,2 тис. грн. туристичного збору та збору за паркування транспортних засобів. У порівнянні з відповідним періодом минулого року приріст надходжень склав 50,4 тис. грн.

Платниками туристичного збору у Чернівцях є 38 суб‘єктів господарювання. Спостерігається позитивна динаміка туристичної привабливості столиці Буковини і це не могло не позначитись на податкових надходженнях. Так, цього року туристичний збір поповнив місцеву скарбницю Чернівців на 143,9 тис. грн., це на 35,3 тис. грн., або майже на чверть більше, ніж у минулому році.

Нагадаємо, що ставка туристичного збору складає 1 відсоток вартості проживання (за вирахуванням податку на додану вартість), до вартості не включаються харчування та інші послуги.

Бюджет Чернівців цьогоріч отримав 817,3 тис. грн. збору за місця для паркування транспортних засобів, що на 15,1 тис. грн. більше надходжень аналогічного періоду минулого року.

Наразі у місті діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках провадять 10 платників збору за паркування. Відповідно до вимог Податкового кодексу ці суб’єкти господарювання є платниками збору за місця для паркування транспортних засобів.

Перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів, в якому зазначаються їх місцезнаходження, загальна площа, технічне облаштування, кількість місць для паркування транспортних засобів, затверджується рішенням сільської, селищної або міської ради про встановлення збору.

У Чернівцях ставка збору складає 0,03 відсотка мінімальної заробітної плати за 1 квадратний метр площі земельної ділянки, відведеної під паркування.

