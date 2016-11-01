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Новини
11:43
03 листопада

«Волонтери за Батьківщину» готують смаколики для чергової відправки в АТО

11:12
03 листопада

Закон щодо вдосконалення держреєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності

11:11
03 листопада

Затверджено нові критерії оцінки ступеня ризику від провадження діяльності у сфері посередництва у працевлаштуванні за кордоном

11:10
03 листопада

До Правил з надання послуг централізованого опалення внесено зміни

11:08
03 листопада

Буковинець намагався перевести через кордон свого неповнолітнього сина за підробленими документами

11:04
03 листопада

До 9 листопада не забудьте відзвітувати за три квартали 2016 року

11:03
03 листопада

Майже мільйон отримав бюджет Чернівців від туристів та парковок

11:02
03 листопада

Половина надходжень місцевого бюджету – з легальних зарплат

11:01
03 листопада

Цьогоріч у Чернівцях "народилося" 1776 підприємців

10:57
03 листопада

Сьогодні без тепла частина Чернівців

10:53
03 листопада

Знову аварія на пішоходному переході, де майже кожного місяця під колеса потрапляють пішоходи

10:22
03 листопада

У паливному баці автіки буковинця митники виявили цигаркии

15:27
02 листопада

За фактом отруєння дітей у школі № 41 зареєстровано кримінальне провадження

12:14
02 листопада

Витяг з реєстру платників єдиного податку можна отримати безкоштовно

12:13
02 листопада

Податковий внесок чернівецьких готельєрів та паркувальників – майже мільйон гривень

12:11
02 листопада

На Буковині розпочато полювання на парнокопитних

11:35
02 листопада

На веб-порталі ДФС України працює «Реєстр платників єдиного податку»

11:33
02 листопада

Надходження акцизного податку з продажу зросли на 55 млн. грн.

11:27
02 листопада

Чернівецький суд покарає бандитів, котрі скоїли розбійний напад та вбивсто

11:18
02 листопада

На Буковині стартував 13-й Мандріввний Docudays UA

11:16
02 листопада

Для бізнесу не існує кордонів - облрада

18:08
01 листопада

Буковинці зможуть оформити паспорт громадянина України у формі картки з 3 листопада 2016 року

16:38
01 листопада

Комунальні підприємства отримали від громади фінансову підтримку та майже 16 мільйонів гривень на нову техніку

16:37
01 листопада

Лікувальним установам міста закуплять обладнання на 16,5 мільйонів гривень

16:36
01 листопада

Освітянська галузь міста додатково отримала 30 мільйонів гривень

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Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Операція «Дестабілізація». "Шатун" на Закарпатті. "Урсул" на Буковині Операція «Дестабілізація». "Шатун" на Закарпатті. "Урсул" на БуковиніЗ`ясовується, наші спецслужби таки навчилися вже працювати. І, що відрадно, на українську державу і українську націю. Зрадники залишилися у Криму та втекли до Росії.

Ігор Буркут, політолог:

МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИ МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИКитайський мудрець Конфуцій попереджав: хто намагається викликати у вас почуття вини, той прагне отримати владу над вами. А українців звинувачують у "геноциді" то російськомовних на сучасному Донбасі, то поляків на Волині 1943 року, то євреїв під час Другої світової війни. Ці звинувачення викликають хвилю емоцій і збурюють суспільство. Здається, саме таку реакцію і планували автори цих політичних ударів по Україні. Проте нам треба зберігати холодний розум, не піддаючись некерованим почуттям, щоб не накоїти великої біди.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Кримінал кидає виклик поліції і буковинцям Кримінал кидає виклик поліції і буковинцямВ останні місяці на Буковині спостерігається сплеск криміналу. Поліція не спроможна протидіяти злочинному світу нашого краю. Ті, хто знається на проблемі, вважають, що криміналітет зумисне і цинічно кинув виклик новій поліції та новим її керівникам.
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Половина надходжень місцевого бюджету – з легальних зарплат

Сьогодні, 11:02 / Коментарів: 0
Цього року від чернівецьких платників бюджет Чернівців отримав 672,9 млн. грн. Порівняно з минулим роком приріст надходжень до бюджету столиці Буковини становить 212,9 млн. грн., або майже 32 відсотки. Про це повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.
Майже половину податкових надходжень казни міста складає податок на доходи фізичних осіб. Цьогоріч чернівчани, які отримують легальні доходи, сплатили до місцевого бюджету 339,7 млн. грн., що на 112,6 млн. грн., або на понад 33 відсотки більше минулорічних показників.
Чернівецька ОДПІ нагадує, що з метою зменшення податкового навантаження на фонд оплати праці найманих працівників цього року майже вдвічі знижено єдиний внесок, який нараховується на заробітну платню (з 41% – до 22%), що суттєво змінює фінансовий стан підприємств, та має позитивно впливати на матеріальне забезпечення працівників.
Закликаємо усіх роботодавців виявити соціально відповідальне ставлення до працівників, направивши вивільнені кошти на підвищення зарплат. Адже гідна заробітна плата – це запорука спокійного та благополучного життя як для роботодавців, так і для працівників. Кожен чернівчанин, який отримує легальні доходи, долучається до розбудови нашого міста й усієї держави.
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