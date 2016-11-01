Половина надходжень місцевого бюджету – з легальних зарплат

Цього року від чернівецьких платників бюджет Чернівців отримав 672,9 млн. грн. Порівняно з минулим роком приріст надходжень до бюджету столиці Буковини становить 212,9 млн. грн., або майже 32 відсотки. Про це повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.

Майже половину податкових надходжень казни міста складає податок на доходи фізичних осіб. Цьогоріч чернівчани, які отримують легальні доходи, сплатили до місцевого бюджету 339,7 млн. грн., що на 112,6 млн. грн., або на понад 33 відсотки більше минулорічних показників.

Чернівецька ОДПІ нагадує, що з метою зменшення податкового навантаження на фонд оплати праці найманих працівників цього року майже вдвічі знижено єдиний внесок, який нараховується на заробітну платню (з 41% – до 22%), що суттєво змінює фінансовий стан підприємств, та має позитивно впливати на матеріальне забезпечення працівників.

Закликаємо усіх роботодавців виявити соціально відповідальне ставлення до працівників, направивши вивільнені кошти на підвищення зарплат. Адже гідна заробітна плата – це запорука спокійного та благополучного життя як для роботодавців, так і для працівників. Кожен чернівчанин, який отримує легальні доходи, долучається до розбудови нашого міста й усієї держави.