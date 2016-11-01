Цьогоріч у Чернівцях "народилося" 1776 підприємців

Упродовж цього року платниками податків в Чернівецькій ОДПІ стали 1776 суб’єктів господарювання (в т.ч. 419 – юридичних та 1357 фізичних осіб - підприємців). Про це повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.

На обліку в Чернівецькій ОДПІ станом на 01.11.2016 р. перебуває 34381 чернівецький платник податків (в т. ч. 9346 – юридичних та 25035 – фізичних осіб - підприємців). Порівняно з початком року кількість зареєстрованих суб’єктів господарювання у столиці Буковини збільшилась на 384 особи (в т. ч. – 254 юридичних та 130 – фізосіб - підприємців).

Крім того, у столиці Буковини 254 особи здійснюють незалежну професійну діяльність: в т.ч. 46 приватних нотаріусів, 6 арбітражних керуючих, 201 адвокат та 1 судовий експерт.

Нагадуємо, що провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб’єкта господарювання тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ст. 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення). Тобто, мінімальний адмінштраф за провадження господарської діяльності без держреєстрації - 17000 грн.

Чернівецька ОДПІ радить громадянам узаконити і зареєструвати свою підприємницьку діяльність, адже це єдина можливість уникнути відповідальності.

