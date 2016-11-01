Сьогодні без тепла частина Чернівців

У зв’язку з ліквідацією витоку теплоносія з мереж центрального опалення 03.11.2016р. з 8:00год. до 21:00год., буде відключено теплопостачання в житлових будинках. Мешканцям вказаних будинків у зв’язку з відключенням буде здійснено перерахунок.

Героїв Майдану 75, 77, 77а/1, 77б/1, 77в/1, 77г, 77а/2, 77б/2, 77в/2, 79, 81, 83, 83а, 83б, 83в, 85, 87, 87а, 87б, 87в, 87г, 87д, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 99а, 101, 103, 103а, 103б, 103в, 103г, 107, 109, 111, 113, 115.

Комарова 28, 28а, 30, 30а, 32, 34, 38, 40, 40а, 40б, 54, 15, 17, 19-21, 23-25, 27, 27а, 31, 31а-б, 31а, 31б, 31д, 33.

ЗОШ №6 - вул. Комарова, 28.

ДНЗ «Сузір’я» - Комарова, 28в.

ДНЗ 45 Героїв Майдану, 87б.

Адміністрація МКП «Чернівцітеплокомуненерго» Просить вибачення за незручності.

