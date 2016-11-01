Знову аварія на пішоходному переході, де майже кожного місяця під колеса потрапляють пішоходи

І ніякого реакції зі сторони поліції. Людям вже терпець уривається: дорога не освічується. Водії не реагують на встановлені знаки. Це - міжнародна траса!
Вчора біля 6 години вечора на міжнародній трасі у с. Чагор на пішоходному переході збили чоловіка 1973 р.н. Водій «Мазди» (польська реєстрація) збив пішохода. Потерпілого госпіталізовано до реанімації Чернівецької лікарні швидкої медичної допомоги. За попередніми даними, у нього закрита черепно-мозкова травма, забій головного мозку.
Люди до приїзду поліції самотужки регулювали транспортнй потік авт, наражаючись на небезпеку (швидка приїхала швидко, а поліція, чомусь, не поспішала).
Скільки ще потрібно аварій таі смертей, щоб наші очільники прийняли міри: встановили освітлення на кожному пішоходному перехресті; курсували поліцейські по трасі, що вже має назву "дорога смерті"?!
(фото з сайту http://promin.cv.ua)