У паливному баці автіки буковинця митники виявили цигаркии

Вчора близько 23.00 співробітниками пункту пропуску «Порубне» митного поста «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці ДФС у транспортному засобі мешканця Сторожинеччини виявлено приховані від митного контролю тютюнові вироби на суму 7395 грн.

Водій автівки «VW Passat», 1994 р.в., що слідував до Румунії у приватних справах, облаштував у середині у паливного бака сховище для переміщення сигарет.

За протоколом про порушення митних правил за ч.1 ст.483 Митного кодексу України вилучено 415 пачок тютюнових виробів марки «Rothmans» та автомобіль, який оцінено у 40 тис. грн.