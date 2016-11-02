Головна У номері Афіша Конференції Щоденно про злободенне Коментарі Підписка RSS Архів старого сайту Контакти
Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
11:43
03 листопада

«Волонтери за Батьківщину» готують смаколики для чергової відправки в АТО

11:12
03 листопада

Закон щодо вдосконалення держреєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності

11:11
03 листопада

Затверджено нові критерії оцінки ступеня ризику від провадження діяльності у сфері посередництва у працевлаштуванні за кордоном

11:10
03 листопада

До Правил з надання послуг централізованого опалення внесено зміни

11:08
03 листопада

Буковинець намагався перевести через кордон свого неповнолітнього сина за підробленими документами

11:04
03 листопада

До 9 листопада не забудьте відзвітувати за три квартали 2016 року

11:03
03 листопада

Майже мільйон отримав бюджет Чернівців від туристів та парковок

11:02
03 листопада

Половина надходжень місцевого бюджету – з легальних зарплат

11:01
03 листопада

Цьогоріч у Чернівцях "народилося" 1776 підприємців

10:57
03 листопада

Сьогодні без тепла частина Чернівців

10:53
03 листопада

Знову аварія на пішоходному переході, де майже кожного місяця під колеса потрапляють пішоходи

10:22
03 листопада

У паливному баці автіки буковинця митники виявили цигаркии

15:27
02 листопада

За фактом отруєння дітей у школі № 41 зареєстровано кримінальне провадження

12:14
02 листопада

Витяг з реєстру платників єдиного податку можна отримати безкоштовно

12:13
02 листопада

Податковий внесок чернівецьких готельєрів та паркувальників – майже мільйон гривень

12:11
02 листопада

На Буковині розпочато полювання на парнокопитних

11:35
02 листопада

На веб-порталі ДФС України працює «Реєстр платників єдиного податку»

11:33
02 листопада

Надходження акцизного податку з продажу зросли на 55 млн. грн.

11:27
02 листопада

Чернівецький суд покарає бандитів, котрі скоїли розбійний напад та вбивсто

11:18
02 листопада

На Буковині стартував 13-й Мандріввний Docudays UA

11:16
02 листопада

Для бізнесу не існує кордонів - облрада

18:08
01 листопада

Буковинці зможуть оформити паспорт громадянина України у формі картки з 3 листопада 2016 року

16:38
01 листопада

Комунальні підприємства отримали від громади фінансову підтримку та майже 16 мільйонів гривень на нову техніку

16:37
01 листопада

Лікувальним установам міста закуплять обладнання на 16,5 мільйонів гривень

16:36
01 листопада

Освітянська галузь міста додатково отримала 30 мільйонів гривень

Всі Новини »
Колонка автора

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Операція «Дестабілізація». "Шатун" на Закарпатті. "Урсул" на Буковині Операція «Дестабілізація». "Шатун" на Закарпатті. "Урсул" на БуковиніЗ`ясовується, наші спецслужби таки навчилися вже працювати. І, що відрадно, на українську державу і українську націю. Зрадники залишилися у Криму та втекли до Росії.

Ігор Буркут, політолог:

МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИ МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИКитайський мудрець Конфуцій попереджав: хто намагається викликати у вас почуття вини, той прагне отримати владу над вами. А українців звинувачують у "геноциді" то російськомовних на сучасному Донбасі, то поляків на Волині 1943 року, то євреїв під час Другої світової війни. Ці звинувачення викликають хвилю емоцій і збурюють суспільство. Здається, саме таку реакцію і планували автори цих політичних ударів по Україні. Проте нам треба зберігати холодний розум, не піддаючись некерованим почуттям, щоб не накоїти великої біди.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Кримінал кидає виклик поліції і буковинцям Кримінал кидає виклик поліції і буковинцямВ останні місяці на Буковині спостерігається сплеск криміналу. Поліція не спроможна протидіяти злочинному світу нашого краю. Ті, хто знається на проблемі, вважають, що криміналітет зумисне і цинічно кинув виклик новій поліції та новим її керівникам.
Всі статті »
Реклама
ЧАС у соцмережах
Ваш гороскоп
ОПИТУВАННЯ
Чи підримуєте ви АТО?
Так
Ні
Утримуюсь
Популярне за тиждень
Журналіст: Я більше не можу цього читати. Їхні декларац ...Оксана Продан НЕ бідна, як церковна миша. ОНОВЛЕНОМикола Федорук трохи має доларів і євроПочалося: у Чернівецькій міськраді вже б’ють морди депу ...Максим Бурбак – не бідний батракОлександр Фищук не курив бамбук, а будував хати собіПереміщені лісоматеріали через пункти пропуску Чернівец ...Грабують та вивозять колекцію Івана Снігура?Козак Гаврилюк має квартиру в Чернівцях і 11 тисяч дола ...Про жадібних українських нардепівПуршага вимагає негайно звільнити ОбшанськогоЛяшко задекларував сотні тисяч доларів, квартири, машин ...Кіцманський голова РДА товариш Друцул таки експлуатує Є ...Ольга Фреймут знову в ЧернівцяхОльга Фреймут інспектувала мера спеціальним тестом
Що, Де, Коли
22 жовтня по 1 листопада
ХІ ФЕСТИВАЛЬ КОМЕДІЇ “ЗОЛОТІ ОПЛЕСКИ БУКОВИНИ”

22 жовтня по 1 листопада
31 жовтня о 17.00
У міськраді відбудеться щотижневий брифінг міського голови Олексія Каспрука.
1 листопада об 11:00
У Бізнес-центр Інтерсіті відбудеться прес-конференція "Декларації для громадськості" ініційована ГО «Лабораторія демократичних трансформацій» спільно із Чернівецьким громадським ТБ «InfoKey».
м. Чернівцях вул. Шевченка,28
1-2 листопада о 13.00
В готельному комплексі «Буковина» (м. Чернівці, вул. Головна, 141) відбудеться українсько-румунсько-молдавський бізнес-форум «Україна, Молдова, Румунія: міжрегіональне та прикордонне співробітництво. Сучасний стан, тенденції та перспективи».

Емоційна допомога
Емоційна допомога


Календар
«    Листопад 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Партнери

Теми Дня ТВА середа, 2.11.2016

Сьогодні, 10:16 / Коментарів: 0

- Чернівці визнали найдемократичнішим містом.
- До 1 листопада з вулиць міста мали зникнути всі літні майданчики. Проте підприємці про це, очевидно, забули.
- Територіальні виборчі комісії об'єднаних громад, в яких уже незабаром мають відбутися вибори, і досі не створені.
- На Хотинщині жінка вкрала скриньку з грішми, які збирали на благодійність.
- Німецьке короткометражне кіно про наші Чернівці та його унікальних талановитих жителів підкорювало Європу.
- У Чернівцях завершився одинадцятиденний фестиваль комедії "Золоті оплески Буковини".
- Хотинська художниця привезла до Чернівці свою персональну виставку робіт "На хвилях природи".
СХОЖІ НОВИНИ:
З 22 жовтня по 1 листопада «ЗОЛОТІ ОПЛЕСКИ БУКОВИНИ»Яким буде цьогорічний XІ Фестиваль комедії «Золоті оплески Буковини»?На Буковині завершився восьмий регіональний фестиваль комедії «Золоті оплес ...Театрали бешкетують, готуючись до відкриття 11 фестивалю комедії "Золоті о ...У Чернівцях покажуть «Нове німецьке кіно»
Додати коментар
Ім'я:*
Напівжирний Нахилений текст Підкреслений текст Перекреслений текст | Вирівнювання по лівому краю По центру Вирівнювання по правому краю | Вставка смайликів Вибір кольору | Прихований текст Вставка цитати Перетворити вибраний текст з транслітерації в кирилицю Вставка спойлера
Введіть код: *
comments powered by Disqus
Loading...
Яндекс.Метрика
Головна Свіжий випуск Коментарі Афіша Форум Політика ЧасІнформ RSS Архів старого сайту Реклама Контакти
© 2002 - 2013, всі права захищені. Використання (повне чи часткове) матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови розміщення посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на chas.cv.uа в першому або другому абзаці, відкрите для індексування. Чернівецька газета "ЧАС"