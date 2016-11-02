Теми Дня ТВА середа, 2.11.2016



- Чернівці визнали найдемократичнішим містом.

- До 1 листопада з вулиць міста мали зникнути всі літні майданчики. Проте підприємці про це, очевидно, забули.

- Територіальні виборчі комісії об'єднаних громад, в яких уже незабаром мають відбутися вибори, і досі не створені.

- На Хотинщині жінка вкрала скриньку з грішми, які збирали на благодійність.

- Німецьке короткометражне кіно про наші Чернівці та його унікальних талановитих жителів підкорювало Європу.

- У Чернівцях завершився одинадцятиденний фестиваль комедії "Золоті оплески Буковини".

- Хотинська художниця привезла до Чернівці свою персональну виставку робіт "На хвилях природи".