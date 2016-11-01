24 мільйонери: найбагатші очільники органів влади (Інфографіка)

У списку очільників ключових органів влади чимало осіб, які подали електронні декларації, є чимало осіб, загальні грошові активи яких перевищують один мільйон гривень.
Сайт "24" перевірив декларації Президента України Петра Порошенка, Голови Верховної Ради Андрія Парубія, прем'єр-міністра Володимира Гройсмана та усіх міністрів, а також очільників Адміністрації Президента, секретаря Ради національної безпеки та оборони, Нацбанку, Генеральної прокуратури, Верховного та Конституційного судів, Фіскальної служби, Фонду держмайна, Антимонопольного комітету, голів Держслужби з надзвичайних ситуацій, Центральної виборчої комісії, національної поліції, а також директора Національного антикорупційного бюро.
Найбагатшим виявився, як і очікувалось, Петро Порошенко – загалом (готівкою і на банківських рахунках) у президента є понад 26 мільйонів доларів, майже 1,5 мільйона гривень та 14372 євро. Якщо ці кошти перевести у гривню за готівковим курсом станом на 1 листопада, то загальна сума складе 678 мільйонів гривень – що майже в 11 разів більше, аніж у найближчого "переслідувача".
На другому місці – виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, загальні активи якої сягають 62 мільйонів гривень. Щоправда, значна частина цих коштів акумульована на пенсійному рахунку в.о. міністра, яка народилась і до осені 2013 року жила в США. Доповнив "трійку призерів" Роман Насіров – голова Державної фіскальної служби, щоправда, йому у спину дихає Валерія Гонтарева, голова Національного банку України.
Понад 10 мільйонів гривень є також в активі міністра юстиції Павла Петренка, секретаря РНБО Олександра Турчинова, прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, міністра енергетики Ігора Насалика, міністра аграрної політики та продовольства Тараса Кутового, а також голови Фонду держмайна Ігоря Білоуса та голови Антимонопольного комітету Юрія Терентьєва.
Трохи менше грошей (від 5 до 10 мільйонів гривень) задекларували міністри внутрішніх справ Арсен Аваков, економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, з питань тимчасово окупованих територій Вадим Черниш та міністр Кабінету Міністрів Олександр Саєнко.
Також у список мільйонерів у владі потрапили міністри екології та природних ресурсів Остап Семерак, інфраструктури Володимир Омелян, фінансів Олександр Данилюк, оборони Степан Полторак, закордонних справ Павло Клімкін, культури Євген Нищук, молоді та спорту Ігор Жданов, віце-прем'єр Павло Розенко та голова Адміністрації президента Ігор Райнін.Джерело