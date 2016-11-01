24 мільйонери: найбагатші очільники органів влади (Інфографіка)

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Новини
15:27
02 листопада

За фактом отруєння дітей у школі № 41 зареєстровано кримінальне провадження

12:14
02 листопада

Витяг з реєстру платників єдиного податку можна отримати безкоштовно

12:13
02 листопада

Податковий внесок чернівецьких готельєрів та паркувальників – майже мільйон гривень

12:11
02 листопада

На Буковині розпочато полювання на парнокопитних

11:35
02 листопада

На веб-порталі ДФС України працює «Реєстр платників єдиного податку»

11:33
02 листопада

Надходження акцизного податку з продажу зросли на 55 млн. грн.

11:27
02 листопада

Чернівецький суд покарає бандитів, котрі скоїли розбійний напад та вбивсто

11:18
02 листопада

На Буковині стартував 13-й Мандріввний Docudays UA

11:16
02 листопада

Для бізнесу не існує кордонів - облрада

18:08
01 листопада

Буковинці зможуть оформити паспорт громадянина України у формі картки з 3 листопада 2016 року

16:38
01 листопада

Комунальні підприємства отримали від громади фінансову підтримку та майже 16 мільйонів гривень на нову техніку

16:37
01 листопада

Лікувальним установам міста закуплять обладнання на 16,5 мільйонів гривень

16:36
01 листопада

Освітянська галузь міста додатково отримала 30 мільйонів гривень

16:21
01 листопада

В активі чернівецького бізнесу вже 1,4 мільярди сплачених податків

13:44
01 листопада

Чернівецькі депутати проти будівництва спортивного комплексу

12:32
01 листопада

Верховна Рада скасувала підвищення заробітної платні депутатам

12:23
01 листопада

Половина надходжень місцевого бюджету – з легальних зарплат

12:02
01 листопада

3 та 4 листопада частина Чернівців буде без води (список вулиць)

11:35
01 листопада

Міський голова Олексій Каспрук зупинив дію рішень міської ради

11:32
01 листопада

Як оподатковується дохід фізичної особи від надання в оренду нерухомості

11:29
01 листопада

Чернівчани сплатили за землю більше 100 млн. грн.

15:39
31 жовтня

До державної скарбниці буковинська митниця перерахувала понад 220 млн. грн.

13:56
31 жовтня

БОСНІЄЦЬ НАМАГАВСЯ ПІДКУПИТИ БУКОВИНСЬКИХ ПРИКОРДОННИКІВ

13:09
31 жовтня

Заробітна плата працівників області у вересні 2016 року

11:31
31 жовтня

У Чернівцях презентують гід для батьків, вчителів і вихователів

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Колонка автора

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Операція «Дестабілізація». "Шатун" на Закарпатті. "Урсул" на Буковині Операція «Дестабілізація». "Шатун" на Закарпатті. "Урсул" на БуковиніЗ`ясовується, наші спецслужби таки навчилися вже працювати. І, що відрадно, на українську державу і українську націю. Зрадники залишилися у Криму та втекли до Росії.

Ігор Буркут, політолог:

МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИ МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИКитайський мудрець Конфуцій попереджав: хто намагається викликати у вас почуття вини, той прагне отримати владу над вами. А українців звинувачують у "геноциді" то російськомовних на сучасному Донбасі, то поляків на Волині 1943 року, то євреїв під час Другої світової війни. Ці звинувачення викликають хвилю емоцій і збурюють суспільство. Здається, саме таку реакцію і планували автори цих політичних ударів по Україні. Проте нам треба зберігати холодний розум, не піддаючись некерованим почуттям, щоб не накоїти великої біди.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Кримінал кидає виклик поліції і буковинцям Кримінал кидає виклик поліції і буковинцямВ останні місяці на Буковині спостерігається сплеск криміналу. Поліція не спроможна протидіяти злочинному світу нашого краю. Ті, хто знається на проблемі, вважають, що криміналітет зумисне і цинічно кинув виклик новій поліції та новим її керівникам.
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31 жовтня о 17.00
У міськраді відбудеться щотижневий брифінг міського голови Олексія Каспрука.
1 листопада об 11:00
У Бізнес-центр Інтерсіті відбудеться прес-конференція "Декларації для громадськості" ініційована ГО «Лабораторія демократичних трансформацій» спільно із Чернівецьким громадським ТБ «InfoKey».
м. Чернівцях вул. Шевченка,28
1-2 листопада о 13.00
В готельному комплексі «Буковина» (м. Чернівці, вул. Головна, 141) відбудеться українсько-румунсько-молдавський бізнес-форум «Україна, Молдова, Румунія: міжрегіональне та прикордонне співробітництво. Сучасний стан, тенденції та перспективи».

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24 мільйонери: найбагатші очільники органів влади (Інфографіка)

Сьогодні, 19:45 / Коментарів: 0
24 мільйонери: найбагатші очільники органів влади (Інфографіка)У списку очільників ключових органів влади чимало осіб, які подали електронні декларації, є чимало осіб, загальні грошові активи яких перевищують один мільйон гривень.

Сайт "24" перевірив декларації Президента України Петра Порошенка, Голови Верховної Ради Андрія Парубія, прем'єр-міністра Володимира Гройсмана та усіх міністрів, а також очільників Адміністрації Президента, секретаря Ради національної безпеки та оборони, Нацбанку, Генеральної прокуратури, Верховного та Конституційного судів, Фіскальної служби, Фонду держмайна, Антимонопольного комітету, голів Держслужби з надзвичайних ситуацій, Центральної виборчої комісії, національної поліції, а також директора Національного антикорупційного бюро.

Найбагатшим виявився, як і очікувалось, Петро Порошенко – загалом (готівкою і на банківських рахунках) у президента є понад 26 мільйонів доларів, майже 1,5 мільйона гривень та 14372 євро. Якщо ці кошти перевести у гривню за готівковим курсом станом на 1 листопада, то загальна сума складе 678 мільйонів гривень – що майже в 11 разів більше, аніж у найближчого "переслідувача".

На другому місці – виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, загальні активи якої сягають 62 мільйонів гривень. Щоправда, значна частина цих коштів акумульована на пенсійному рахунку в.о. міністра, яка народилась і до осені 2013 року жила в США. Доповнив "трійку призерів" Роман Насіров – голова Державної фіскальної служби, щоправда, йому у спину дихає Валерія Гонтарева, голова Національного банку України.

24 мільйонери: найбагатші очільники органів влади (Інфографіка)


Понад 10 мільйонів гривень є також в активі міністра юстиції Павла Петренка, секретаря РНБО Олександра Турчинова, прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, міністра енергетики Ігора Насалика, міністра аграрної політики та продовольства Тараса Кутового, а також голови Фонду держмайна Ігоря Білоуса та голови Антимонопольного комітету Юрія Терентьєва.

24 мільйонери: найбагатші очільники органів влади (Інфографіка)


24 мільйонери: найбагатші очільники органів влади (Інфографіка)


Трохи менше грошей (від 5 до 10 мільйонів гривень) задекларували міністри внутрішніх справ Арсен Аваков, економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, з питань тимчасово окупованих територій Вадим Черниш та міністр Кабінету Міністрів Олександр Саєнко.

24 мільйонери: найбагатші очільники органів влади (Інфографіка)


Також у список мільйонерів у владі потрапили міністри екології та природних ресурсів Остап Семерак, інфраструктури Володимир Омелян, фінансів Олександр Данилюк, оборони Степан Полторак, закордонних справ Павло Клімкін, культури Євген Нищук, молоді та спорту Ігор Жданов, віце-прем'єр Павло Розенко та голова Адміністрації президента Ігор Райнін.

24 мільйонери: найбагатші очільники органів влади (Інфографіка)


24 мільйонери: найбагатші очільники органів влади (Інфографіка)


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