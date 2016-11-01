Ляшко - найкращий дояр України

Отже, це сталося. "Сирота казанська" Олег Ляшко подав е-декларацію. Як і очікувалося, декларувати таки було що. Ляшко, який ніколи не займався бізнесом, задекларував близько мільйону готівкових грошей в іноземній валюті, кілька мільйонів в гривні, дорогі автомобілі, квартири та офіси в центрі Кієва, звичано, орендований будиночок в Конча-Заспі і кільканадцять коштовних годинників дорогих швейцарських брендів. Питання. Де він це вся взяв??? Як професійний юрист відчуваю, що є всі ознаки крімінального злочину - незаконне збагачення. Днями підготую заяву про злочин в НАБУ. Нехай розслідують. Всі підстави для відкриття кримінальної справи (внесення в реєстр) та почадку слідства є.Ляшко единственный в мире дояр, который сумел надоить на 740 тыс. долларов, 90 тыс. евро и 890 тыс. гривен наличными, еще боле 2 млн гривен размещены на банковских счета. Любовь к селу и простому народу сделала его счастливым обладателем двух квартир в Киеве, авто Toyota Land Cruiser и Mercedes-Benz S 500L 4MATIK. Заботе о народе способствуют часы Vacheron Constantin, Ulysse Nardin, Breguet и Audemars Piguet, велотренажер, беговая дорожка, мебельные наборы и вила.Олег может смело приступать к написанию бестселлера "Доить - это искусство". Пока лучшие умы в Силиконовой долине бьются над новым технологическим чудом, Олег Валерьевич показал, что добрым словом и вилами можно заработать намного больше, чем всякой постиндустрильной хренотенью.Нет сомнений, что не Нассимы Талебы должны ездить в Киев и разводить тут нас на билеты по 11 тыс гривен, когда у нас есть такие самородки, которых нужно толкать туда в Нью-Йорки и делиться передовым опытом, пока они там сублимируют на Марс.