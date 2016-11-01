МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИКитайський мудрець Конфуцій попереджав: хто намагається викликати у вас почуття вини, той прагне отримати владу над вами. А українців звинувачують у "геноциді" то російськомовних на сучасному Донбасі, то поляків на Волині 1943 року, то євреїв під час Другої світової війни. Ці звинувачення викликають хвилю емоцій і збурюють суспільство. Здається, саме таку реакцію і планували автори цих політичних ударів по Україні. Проте нам треба зберігати холодний розум, не піддаючись некерованим почуттям, щоб не накоїти великої біди.
Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:
Кримінал кидає виклик поліції і буковинцямВ останні місяці на Буковині спостерігається сплеск криміналу. Поліція не спроможна протидіяти злочинному світу нашого краю. Ті, хто знається на проблемі, вважають, що криміналітет зумисне і цинічно кинув виклик новій поліції та новим її керівникам.
У Бізнес-центр Інтерсіті відбудеться прес-конференція "Декларації для громадськості" ініційована ГО «Лабораторія демократичних трансформацій» спільно із Чернівецьким громадським ТБ «InfoKey». м. Чернівцях вул. Шевченка,28
В готельному комплексі «Буковина» (м. Чернівці, вул. Головна, 141) відбудеться українсько-румунсько-молдавський бізнес-форум «Україна, Молдова, Румунія: міжрегіональне та прикордонне співробітництво. Сучасний стан, тенденції та перспективи».
Кадри розстрілу вірменського парламенту 27 жовтня 1999 року
Сьогодні, 18:37 / Коментарів: 0
27 жовтня 1999 року в місті Єреван (хто не знає, це столиця Вірменії) стався один факт. Група молодих людей увірвалася в парламент в масках і з автоматами і поклала купу депутатів. Чи не змогли їх стримати ні охорона і ніхто. Хлопці були воювали і справа всвое зробили професійно.
Причиною став той факт що той парламент категорично не хотів ні чути і не розуміти проблем в суспільстві і нічого не хотів робити для їх вирішення. Після цього інциндент в регіоні Південного Кавказу (Грузія, Вірменія та Азербайджан), всі політики зрозуміли що нехтувати громадською думкою суспільства дуже небезпечно. Тому все тепер шукають консенсусу з громадською думкою. Ну це так посто урок історії і хвилинка мудрості. На відео кадри розстрілу парламенту.