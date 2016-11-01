Кадри розстрілу вірменського парламенту 27 жовтня 1999 року

27 жовтня 1999 року в місті Єреван (хто не знає, це столиця Вірменії) стався один факт. Група молодих людей увірвалася в парламент в масках і з автоматами і поклала купу депутатів. Чи не змогли їх стримати ні охорона і ніхто. Хлопці були воювали і справа всвое зробили професійно.Причиною став той факт що той парламент категорично не хотів ні чути і не розуміти проблем в суспільстві і нічого не хотів робити для їх вирішення. Після цього інциндент в регіоні Південного Кавказу (Грузія, Вірменія та Азербайджан), всі політики зрозуміли що нехтувати громадською думкою суспільства дуже небезпечно. Тому все тепер шукають консенсусу з громадською думкою. Ну це так посто урок історії і хвилинка мудрості. На відео кадри розстрілу парламенту.