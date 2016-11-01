Держдеп США шокований результатами е-декларування в Україні

Наш власний кореспондент Ростислав Демчук передає з Брюсселя:У США виникає чимало запитань до правлячої верхівки України та українського чиновництва. Сполучені Штати не може не турбувати глибока прірва між заможністью українського чиновництва і звичайними громадянами України - заявила сьогодні посол США в Україні Марі Йованович для низки українських та зарубіжних ЗМІ.З одного боку система електронного декларування стала кроком вперед для держави, адже тепер українська громада може дізнатися прозорим і чесним шляхом отримання коштів українськими чиновниками. Але тепер, за її словами, важливо, щоб декларації проаналізували Назка і НАБУ і притягнув до відповідальності не чесних на руку українських чиновників.«Без сумніву, існує велика прірва між багатіями і бідним населенням України. Звичайно, це викликає високу стурбованість. Важливо зосередитися на тому, щоб гарантувати прозорість, що багатство було придбано законним способом. Тому е-декларування - це позитивне рішення», - підкреслила Йованович і додала, що США буде тримати руку на пульсі цього ганебного явища в Україні.хххМільйони доларів у шкарпетках, вертольоти, яхти, власні церкви - українські політики заповнити декларацій власностіПише одне з провідних польських видань "Газета Виборча". Скандал щодо майна українських чиновників все більше набирає світового розголосу.Світ знав про шаленні розміри корупції в Україні, але щоб такі?!?Це все просто не вміщається в здорову людську уяву.Скандал підігріватиметься ще тиждень щонайменше. Після цього увага світового суспільства буде перемкнута на вибори в США. Однак по іміджу держави нанесено колосальний удар. Аби люди не стали боятися зізнаватись, що вони українці, як це мені доводилось бачити й чути у 90-х. Тоді на нас у Європі називали "українська мафія".