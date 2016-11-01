Про божевільні приховані багатства українських чиновників

Наш власний кореспондент Ростислав Демчук передає з Брюсселя:-"Cлугам" народу України не варто розслаблятись. СNN свій сюжет так і назвало: "Божевільні приховані багатства українських чиновників"."Готівка, хутро та яйця Фаберже: українські чиновники демонструють приховане екстравагантне багатство", - під таким заголовком вийшов матеріал на сайті CNN Money.Автори статті підкреслили, що попри те, що "Україна – бідна країна, її політики казково заможні" та додали, що "така екстравагантність різко контрастує з заробітками загального населення".Скандальну тему підхопили польські, німецькі, британські, американські ЗМІ. І це лише перший спалах скандалу. Тому, Петру Порошенку й іншим можновладцям-клептократам рано розслаблятись. Падіння довіри до влади Петра Порошенка і Володимира Гройсмана у світі різко падає. Це, я так розумію, значно спрощує українцям викинути цю владу у бак для сміття і закрити його кришку. Приховані статки можновладців конфіскувати і передати на потреби армії, медиицини, відродження економіки.Світ шокований!