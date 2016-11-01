За фактом отруєння дітей у школі № 41 зареєстровано кримінальне провадження

За фактом отруєння дітей у Чернівецькій спеціалізованій школі № 41 зареєстровано кримінальне провадження.



27.10.2016 керівник Чернівецької місцевої прокуратури скерував листа на адресу начальника Чернівецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області з вимогою провести перевірку фактів, наведених у ЗМІ, щодо захворювання учнів та вчителів Чернівецької спеціалізованої школи "Освітні ресурси та технологічний тренінг" І-ІІІ ступенів №41. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.

За результатами перевірки встановлено, що троє школярів вказаного навчального закладу хворіють на гостру кишкову інфекцію, а ще одному учню та вчителю діагностували харчову токсикоінфекцію.

Крім того, свою перевірку провели спеціалісти Державної установи «Чернівецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України».

З урахуванням отриманих відомостей та висновків, 02.11.2016 Чернівецьким відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 137 КК України (неналежне виконання обов`язків щодо охорони життя та здоров`я дітей), у якому на даний час триває досудове розслідування.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням даного кримінального провадження здійснює Чернівецька місцева прокуратура.