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Новини
15:27
02 листопада

За фактом отруєння дітей у школі № 41 зареєстровано кримінальне провадження

12:14
02 листопада

Витяг з реєстру платників єдиного податку можна отримати безкоштовно

12:13
02 листопада

Податковий внесок чернівецьких готельєрів та паркувальників – майже мільйон гривень

12:11
02 листопада

На Буковині розпочато полювання на парнокопитних

11:35
02 листопада

На веб-порталі ДФС України працює «Реєстр платників єдиного податку»

11:33
02 листопада

Надходження акцизного податку з продажу зросли на 55 млн. грн.

11:27
02 листопада

Чернівецький суд покарає бандитів, котрі скоїли розбійний напад та вбивсто

11:18
02 листопада

На Буковині стартував 13-й Мандріввний Docudays UA

11:16
02 листопада

Для бізнесу не існує кордонів - облрада

18:08
01 листопада

Буковинці зможуть оформити паспорт громадянина України у формі картки з 3 листопада 2016 року

16:38
01 листопада

Комунальні підприємства отримали від громади фінансову підтримку та майже 16 мільйонів гривень на нову техніку

16:37
01 листопада

Лікувальним установам міста закуплять обладнання на 16,5 мільйонів гривень

16:36
01 листопада

Освітянська галузь міста додатково отримала 30 мільйонів гривень

16:21
01 листопада

В активі чернівецького бізнесу вже 1,4 мільярди сплачених податків

13:44
01 листопада

Чернівецькі депутати проти будівництва спортивного комплексу

12:32
01 листопада

Верховна Рада скасувала підвищення заробітної платні депутатам

12:23
01 листопада

Половина надходжень місцевого бюджету – з легальних зарплат

12:02
01 листопада

3 та 4 листопада частина Чернівців буде без води (список вулиць)

11:35
01 листопада

Міський голова Олексій Каспрук зупинив дію рішень міської ради

11:32
01 листопада

Як оподатковується дохід фізичної особи від надання в оренду нерухомості

11:29
01 листопада

Чернівчани сплатили за землю більше 100 млн. грн.

15:39
31 жовтня

До державної скарбниці буковинська митниця перерахувала понад 220 млн. грн.

13:56
31 жовтня

БОСНІЄЦЬ НАМАГАВСЯ ПІДКУПИТИ БУКОВИНСЬКИХ ПРИКОРДОННИКІВ

13:09
31 жовтня

Заробітна плата працівників області у вересні 2016 року

11:31
31 жовтня

У Чернівцях презентують гід для батьків, вчителів і вихователів

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Колонка автора

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Операція «Дестабілізація». "Шатун" на Закарпатті. "Урсул" на Буковині Операція «Дестабілізація». "Шатун" на Закарпатті. "Урсул" на БуковиніЗ`ясовується, наші спецслужби таки навчилися вже працювати. І, що відрадно, на українську державу і українську націю. Зрадники залишилися у Криму та втекли до Росії.

Ігор Буркут, політолог:

МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИ МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИКитайський мудрець Конфуцій попереджав: хто намагається викликати у вас почуття вини, той прагне отримати владу над вами. А українців звинувачують у "геноциді" то російськомовних на сучасному Донбасі, то поляків на Волині 1943 року, то євреїв під час Другої світової війни. Ці звинувачення викликають хвилю емоцій і збурюють суспільство. Здається, саме таку реакцію і планували автори цих політичних ударів по Україні. Проте нам треба зберігати холодний розум, не піддаючись некерованим почуттям, щоб не накоїти великої біди.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Кримінал кидає виклик поліції і буковинцям Кримінал кидає виклик поліції і буковинцямВ останні місяці на Буковині спостерігається сплеск криміналу. Поліція не спроможна протидіяти злочинному світу нашого краю. Ті, хто знається на проблемі, вважають, що криміналітет зумисне і цинічно кинув виклик новій поліції та новим її керівникам.
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1 листопада об 11:00
У Бізнес-центр Інтерсіті відбудеться прес-конференція "Декларації для громадськості" ініційована ГО «Лабораторія демократичних трансформацій» спільно із Чернівецьким громадським ТБ «InfoKey».
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1-2 листопада о 13.00
В готельному комплексі «Буковина» (м. Чернівці, вул. Головна, 141) відбудеться українсько-румунсько-молдавський бізнес-форум «Україна, Молдова, Румунія: міжрегіональне та прикордонне співробітництво. Сучасний стан, тенденції та перспективи».

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За фактом отруєння дітей у школі № 41 зареєстровано кримінальне провадження

Сьогодні, 15:27 / Коментарів: 0
За фактом отруєння дітей у Чернівецькій спеціалізованій школі № 41 зареєстровано кримінальне провадження.

27.10.2016 керівник Чернівецької місцевої прокуратури скерував листа на адресу начальника Чернівецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області з вимогою провести перевірку фактів, наведених у ЗМІ, щодо захворювання учнів та вчителів Чернівецької спеціалізованої школи "Освітні ресурси та технологічний тренінг" І-ІІІ ступенів №41. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.
За результатами перевірки встановлено, що троє школярів вказаного навчального закладу хворіють на гостру кишкову інфекцію, а ще одному учню та вчителю діагностували харчову токсикоінфекцію.
Крім того, свою перевірку провели спеціалісти Державної установи «Чернівецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України».
З урахуванням отриманих відомостей та висновків, 02.11.2016 Чернівецьким відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 137 КК України (неналежне виконання обов`язків щодо охорони життя та здоров`я дітей), у якому на даний час триває досудове розслідування.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням даного кримінального провадження здійснює Чернівецька місцева прокуратура.
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