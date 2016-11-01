Витяг з реєстру платників єдиного податку можна отримати безкоштовно

Витяг з реєстру платників єдиного податку можна отримати безкоштовно

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що зареєстрований платник єдиного податку може безоплатно отримати витяг з реєстру платників єдиного податку відповідно до положень Податкового кодексу України. ро це повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ

Для цього фізична особа-підприємець – платник єдиного податку, яка виявила бажання отримати витяг з реєстру платників єдиного податку, повинна звернутися із запитом про отримання такого витягу до контролюючого органу за місцем своєї податкової адреси.

Податковою адресою платника податків-фізичної особи визнається місце її проживання, за яким вона береться на облік як платник податків у контролюючому органі.

Форма запиту про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

До затвердження відповідних форм запиту про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку, подається заява на отримання витягу в довільній формі, на підставі якої видається тимчасовий витяг з реєстру платників єдиного податку.

Термін надання витягу не повинен перевищувати одного робочого дня з дня надходження запиту. Витяг діє до внесення змін до реєстру.



