На Буковині розпочато полювання на парнокопитних

Чернівецьке обласне управління лісомисливського господарства нагадує мисливцям правила

Згідно рішення VI сесії Чернівецької обласної ради VII скликання від 28 липня 2016 року №155-6/16 «Про надання у користування громадським організаціям УТМР Чернівецької області мисливських угідь для ведення мисливського господарства» надано у користування мисливські угіддя терміном на 20 років Вижницькій, Герцаївській, Глибоцькій, Заставнівській, Кіцманській, Кельменецькій, Новоселицькій, Путильській, Сокирянській, Сторожинецькій, Хотинській районним організаціям УТМР загальною площею 264430,3 га.

Також рішенням VII сесії Чернівецької обласної ради VII скликання від 21 вересня 2016 року №185-7/16 «Про надання у користування мисливських угідь в Чернівецькій області» надано у користування мисливські угіддя терміном на 20 років ДП «Путильський лісгосп», ДП «Хотинський лісгосп», ДП «Сокирянський лісгосп», ДП «Сторожинецький лісгосп», ДП «Берегометське ЛМГ», ГО «Мисливський клуб «Трофей», Чернівецькому військовому лісництву ДП «Івано-Франківський військовий ЛПК» загальною площею 99794 га.

Станом на сьогодні в державному мисливському резерві залишається 77141,7 тисяч га.

З вищезгаданими користувачами Чернівецьке обласне управління лісомисливського господарства уклало договори про умови ведення мисливського господарства.

15 жовтня 2016 відкрився сезон полювання на парнокопитних (косулі, кабани). Тож обласне управління нагадує мисливцям: для участі у полюванні мисливці повинні мати при собі відповідні документи. А саме – посвідчення мисливця, контрольну картку, дозвіл на користування зброєю та мисливського паспорту на собак.

Звертаємось до мисливців з проханням дотримуватись чинного законодавства.

Зазначимо, на територіях угідь користувачів та угідь державного резерву працюють рейдові бригади, до складу яких входять працівники ГУ Національної поліції в Чернівецькій області, державної екологічної інспекції, управління екології та природними ресурсами Чернівецької обласної державної адміністрації, єгерської служби, користувачів мисливських угідь, громадських мисливських активістів та небайдужих громадян.

Бригади працюють цілодобово у будні та вихідні дні, виявляючи факти незаконного добування диких тварин та правил порушення полювання.