Надходження акцизного податку з продажу зросли на 55 млн. грн.

Цього року підприємці, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ, перерахували до місцевого бюджету 134,5 млн. грн. акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизними товарами, що на 54,9 млн. грн., або майже на 41 відсоток більше, ніж минулого року. Про це повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.

Платниками акцизного податку є суб’єкти роздрібної торгівлі, які реалізують безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам пиво, алкогольні напої, тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну, товари, нафтопродукти, насамперед бензин та дизельне пальне, паливо моторне альтернативне, біодизель, скраплений газ тощо.

Для алкогольних і тютюнових виробів ставка податку складає 5 відс. від вартості, а на пальне - 0,042 євро за 1 літр пального.

Сплачується такий акцизний податок до місцевих бюджетів адміністративно-територіальних одиниць, на яких розташовані пункти продажу підакцизних товарів, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого для подання податкової декларації за місячний податковий період.

відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ

