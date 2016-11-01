Теми Дня ТВА вівторок, 1.11.2016



- Депутатський корпус претендує на право абсолютного впливу на комунальні підприємства міста, - Каспрук.

- У міській раді розподіляли 103 млн грн, які чернівецька громада отримала в результаті перевиконання бюджету.

- Громадські активісти визначатимуть, чи наявний конфлікт інтересів у обласних депутатів під час голосування на сесії.

- Народні обранці таки не отримуватимуть підвищеної зарплати.

- Громадянин Боснії та Герцеговини намагався підкупити прикордонників у пункті пропуску "Порубне".

- За останні півроку обсяг інвестицій на Буковині збільшився.

- Делегати кількох країн обговорили у Чернівцях перспективи міжрегіонального співробітництва.

- Рятувальники провели навчання на Берегометській нафтопаливній естакаді.

- Благодійники та надзвичайники вкотре допомогли переселенцям.

- Волонтери продовжують ремонтувати автівку для АТОвців.

- Волонтери та АТОвці продовжили ремонт "хати для солдата".