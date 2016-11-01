МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИКитайський мудрець Конфуцій попереджав: хто намагається викликати у вас почуття вини, той прагне отримати владу над вами. А українців звинувачують у "геноциді" то російськомовних на сучасному Донбасі, то поляків на Волині 1943 року, то євреїв під час Другої світової війни. Ці звинувачення викликають хвилю емоцій і збурюють суспільство. Здається, саме таку реакцію і планували автори цих політичних ударів по Україні. Проте нам треба зберігати холодний розум, не піддаючись некерованим почуттям, щоб не накоїти великої біди.
Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:
Кримінал кидає виклик поліції і буковинцямВ останні місяці на Буковині спостерігається сплеск криміналу. Поліція не спроможна протидіяти злочинному світу нашого краю. Ті, хто знається на проблемі, вважають, що криміналітет зумисне і цинічно кинув виклик новій поліції та новим її керівникам.
У Бізнес-центр Інтерсіті відбудеться прес-конференція "Декларації для громадськості" ініційована ГО «Лабораторія демократичних трансформацій» спільно із Чернівецьким громадським ТБ «InfoKey». м. Чернівцях вул. Шевченка,28
В готельному комплексі «Буковина» (м. Чернівці, вул. Головна, 141) відбудеться українсько-румунсько-молдавський бізнес-форум «Україна, Молдова, Румунія: міжрегіональне та прикордонне співробітництво. Сучасний стан, тенденції та перспективи».
- Депутатський корпус претендує на право абсолютного впливу на комунальні підприємства міста, - Каспрук. - У міській раді розподіляли 103 млн грн, які чернівецька громада отримала в результаті перевиконання бюджету. - Громадські активісти визначатимуть, чи наявний конфлікт інтересів у обласних депутатів під час голосування на сесії. - Народні обранці таки не отримуватимуть підвищеної зарплати. - Громадянин Боснії та Герцеговини намагався підкупити прикордонників у пункті пропуску "Порубне". - За останні півроку обсяг інвестицій на Буковині збільшився. - Делегати кількох країн обговорили у Чернівцях перспективи міжрегіонального співробітництва. - Рятувальники провели навчання на Берегометській нафтопаливній естакаді. - Благодійники та надзвичайники вкотре допомогли переселенцям. - Волонтери продовжують ремонтувати автівку для АТОвців. - Волонтери та АТОвці продовжили ремонт "хати для солдата".