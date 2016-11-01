Чернівецький суд покарає бандитів, котрі скоїли розбійний напад та вбивсто

Долю двох жителів Київщини, підозрюваних у розбійному нападі на подружжя із Чернівецької області, вирішуватиме суд.

Прокуратура Чернівецької області скерувала до суду обвинувальний акт щодо організатора та учасника організованої злочинної групи (банди), яких підозрюють в умисному вбивстві з корисливих мотивів, розбої, спрямованому на заволодіннямайном в особливо великих розмірах, бандитизмі, незаконному поводженні зі зброєю та незаконному заволодінні транспортним засобом. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.

Нагадаємо, 08.12.2015 організована злочинна група у складі 4-ох осіб вчинила розбійний напад на подружжя у селі Великий КучурівСторожинецького району Чернівецької області. Під час скоєння даного злочину було вбито 54-річного господаря будинку, його дружині завдано легкі тілесні ушкодження, також зловмисники заволоділи майном подружжя на суму понад 800 тис. грн.

Смертельне вогнепальне порання на місці злочину отримав один із нападників. У ході досудового розслідування стало відомо, що його випадково застрелив один із членів банди.

Завдяки злагодженим діям правоохоронців організатор злочинного угрупування ( 40-річний киянин) та його спільник (52-річний жителя Київської області) були затримані. Ще один із учасників банди перебуває у розшуку.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що члени вказаного злочинного угрупування в липні 2015 року вчинили розбійний напад на жителя Київської області, в ході якого заволоділи майном потерпілого на суму понад 280 тис. грн.



