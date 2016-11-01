На Буковині стартував 13-й Мандріввний Docudays UA

1 листопада 2016 року 13-й Мандрівний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA розпочинає свою роботу у місті Чернівці та Чернівецькій області. Найкращі тематичні стрічки «великого» Docudays UA, що традиційно проходить щовесни у Києві, будуть показані у місті Чернівці та семи районах області.

Мандрівний фестиваль відбувається щороку протягом жовтня-грудня по всій території України, цього року він охопить понад 250 міст та містечок нашої держави.

Центральна тема цьогорічного фестивалю – «Крізь ілюзії», адже сьогодні країни й народи прощаються з багатьма своїми ілюзіями. Руйнується ілюзія про стабільність того світовлаштування, про яке разом домовилися сильні демократичні країни. Розвіялася ілюзія всього світу про слабкість України й нездатність українців до самоорганізації. Перед українцями, у свою чергу, постало фундаментальне питання: чи не час владі й суспільству позбавитися ілюзії, що країну можна реформувати без змін базових відносин в економічній, соціальній та культурній сферах.

Ми сподіваємось дати нашим глядачам найбільше вражень вже у п’ятницю, 4 листопада, з фільмом-відкриттям «Жива ватра» Остапа Костюка – зазначив Дмитро Міцевич, регіональний координатор фестивалю. Це мистецький документальний фільм про життя вівчарів українських Карпат і долю традиційного ремесла на фоні змін. За останні два роки стрічка здобула низку призів на міжнародних кінофестивалях і презентувала світові сучасну українську документалістику.

У сільських та районних бібліотеках ми будемо показувати стрічки з циклу «Енциклопедія Майдану» та спеціальної програми «DOCU/ЮНІСТЬ». Також, до фільмів ми підготували для наших юних глядачів короткі презентації про права дитини та медіа грамотність, адже в сучасному світі цим речам необхідно приділяти більше уваги.

Організатори фестивалю планують провести і ряд право-просвітницьких заходів. Серед них фотовиставка «Війна за мир» та дискусії на різні теми. Після перегляду кожної з стрічок глядачі матимуть змогу поспілкуватися та обговорити побачене.

Фестиваль триватиме до 1 грудня і завершиться показом кінострічки «Заробітчанський шлях» української режисерки Олени Федюк. Фільм оповідає історію про унікальну 10-денну пішу прощу, присвячену і організовану українськими трудовими мігрантами та їхніми сім'ями.



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