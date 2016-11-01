Для бізнесу не існує кордонів - облрада

Тристоронній українсько-румунсько-молдовський бізнес-форум, що має за

мету пожвавити міжрегіональне і транскордонне співробітництво між

представниками бізнес-спільноти трьох держав, розпочав свою роботу у

Чернівцях 1 листопада. Захід відбувається з ініціативи

торгово-промислових палат України, Румунії та Молдови за підтримки

Чернівецької обласної ради та обласної державної адміністрації.



«Незважаючи на непросту ситуацію, в якій нині перебуває наша країна,

питання взаємовигідного співробітництва з сусідніми державами

залишаються для нас визначальними. Про це, зокрема, йшлося на

спільному засіданні Чернівецької обласної та Сучавської повітової рад,

яке відбулося у сусідній Сучаві 21 жовтня. Переконаний, що

домовленості, досягнуті між нашими сторонами, знайдуть своє

відображення в тому числі й у роботі нинішнього форуму. Адже для

бізнесу не існує кордонів. Тож дозвольте побажати усім вам, шановні

друзі, плідної роботи на благо наших країн та регіонів», – наголосив

голова Чернівецької обласної ради Іван Мунтян, вітаючи організаторів,

учасників та поважних гостей міжнародної зустрічі.



Відтак учасники форуму обговорили можливі шляхи співпраці в рамках

єврорегіонів «Дністер», «Верхній прут» та «Нижній Дунай», а також

заслухали інформацію про практичні аспекти діяльності індустріальних

парків та їх роль у соціально-економічному розвитку регіонів.