Для бізнесу не існує кордонів - облрада

Тристоронній українсько-румунсько-молдовський бізнес-форум, що має за
мету пожвавити міжрегіональне і транскордонне співробітництво між
представниками бізнес-спільноти трьох держав, розпочав свою роботу у
Чернівцях 1 листопада. Захід відбувається з ініціативи
торгово-промислових палат України, Румунії та Молдови за підтримки
Чернівецької обласної ради та обласної державної адміністрації.
«Незважаючи на непросту ситуацію, в якій нині перебуває наша країна,
питання взаємовигідного співробітництва з сусідніми державами
залишаються для нас визначальними. Про це, зокрема, йшлося на
спільному засіданні Чернівецької обласної та Сучавської повітової рад,
яке відбулося у сусідній Сучаві 21 жовтня. Переконаний, що
домовленості, досягнуті між нашими сторонами, знайдуть своє
відображення в тому числі й у роботі нинішнього форуму. Адже для
бізнесу не існує кордонів. Тож дозвольте побажати усім вам, шановні
друзі, плідної роботи на благо наших країн та регіонів», – наголосив
голова Чернівецької обласної ради Іван Мунтян, вітаючи організаторів,
учасників та поважних гостей міжнародної зустрічі.
Відтак учасники форуму обговорили можливі шляхи співпраці в рамках
єврорегіонів «Дністер», «Верхній прут» та «Нижній Дунай», а також
заслухали інформацію про практичні аспекти діяльності індустріальних
парків та їх роль у соціально-економічному розвитку регіонів.