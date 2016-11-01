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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
18:08
01 листопада

Буковинці зможуть оформити паспорт громадянина України у формі картки з 3 листопада 2016 року

16:38
01 листопада

Комунальні підприємства отримали від громади фінансову підтримку та майже 16 мільйонів гривень на нову техніку

16:37
01 листопада

Лікувальним установам міста закуплять обладнання на 16,5 мільйонів гривень

16:36
01 листопада

Освітянська галузь міста додатково отримала 30 мільйонів гривень

16:21
01 листопада

В активі чернівецького бізнесу вже 1,4 мільярди сплачених податків

13:44
01 листопада

Чернівецькі депутати проти будівництва спортивного комплексу

12:32
01 листопада

Верховна Рада скасувала підвищення заробітної платні депутатам

12:23
01 листопада

Половина надходжень місцевого бюджету – з легальних зарплат

12:02
01 листопада

3 та 4 листопада частина Чернівців буде без води (список вулиць)

11:35
01 листопада

Міський голова Олексій Каспрук зупинив дію рішень міської ради

11:32
01 листопада

Як оподатковується дохід фізичної особи від надання в оренду нерухомості

11:29
01 листопада

Чернівчани сплатили за землю більше 100 млн. грн.

15:39
31 жовтня

До державної скарбниці буковинська митниця перерахувала понад 220 млн. грн.

13:56
31 жовтня

БОСНІЄЦЬ НАМАГАВСЯ ПІДКУПИТИ БУКОВИНСЬКИХ ПРИКОРДОННИКІВ

13:09
31 жовтня

Заробітна плата працівників області у вересні 2016 року

11:31
31 жовтня

У Чернівцях презентують гід для батьків, вчителів і вихователів

11:30
31 жовтня

Неспокійні вихідні на кордоні з Румунією

11:27
31 жовтня

Від початку року буковинці накупили товарів на 17 млн. грн. по “Оплаті частинами”

11:25
31 жовтня

Бартерні операції – не для спрощенців

11:24
31 жовтня

Власники нерухомості перерахували більше 5 мільйонів податку

11:22
31 жовтня

За незаповнення у формі №1ДФ даних про виплату підприємцю - штраф

11:16
31 жовтня

Далекобійник намагався завести в Україну наркотичну речовину

18:17
28 жовтня

Переміщені лісоматеріали через пункти пропуску Чернівецької митниці ДФС упродовж жовтня

18:10
28 жовтня

Чи можна оформити субсидію особі, що не зареєстрована на житловій площі?

18:09
28 жовтня

Завершено досудове розслідування за фактом отримання неправомірної вигоди землевпорядником

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Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Операція «Дестабілізація». "Шатун" на Закарпатті. "Урсул" на Буковині Операція «Дестабілізація». "Шатун" на Закарпатті. "Урсул" на БуковиніЗ`ясовується, наші спецслужби таки навчилися вже працювати. І, що відрадно, на українську державу і українську націю. Зрадники залишилися у Криму та втекли до Росії.

Ігор Буркут, політолог:

МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИ МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИКитайський мудрець Конфуцій попереджав: хто намагається викликати у вас почуття вини, той прагне отримати владу над вами. А українців звинувачують у "геноциді" то російськомовних на сучасному Донбасі, то поляків на Волині 1943 року, то євреїв під час Другої світової війни. Ці звинувачення викликають хвилю емоцій і збурюють суспільство. Здається, саме таку реакцію і планували автори цих політичних ударів по Україні. Проте нам треба зберігати холодний розум, не піддаючись некерованим почуттям, щоб не накоїти великої біди.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Кримінал кидає виклик поліції і буковинцям Кримінал кидає виклик поліції і буковинцямВ останні місяці на Буковині спостерігається сплеск криміналу. Поліція не спроможна протидіяти злочинному світу нашого краю. Ті, хто знається на проблемі, вважають, що криміналітет зумисне і цинічно кинув виклик новій поліції та новим її керівникам.
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22 жовтня по 1 листопада
ХІ ФЕСТИВАЛЬ КОМЕДІЇ “ЗОЛОТІ ОПЛЕСКИ БУКОВИНИ”

22 жовтня по 1 листопада
31 жовтня о 17.00
У міськраді відбудеться щотижневий брифінг міського голови Олексія Каспрука.
1 листопада об 11:00
У Бізнес-центр Інтерсіті відбудеться прес-конференція "Декларації для громадськості" ініційована ГО «Лабораторія демократичних трансформацій» спільно із Чернівецьким громадським ТБ «InfoKey».
м. Чернівцях вул. Шевченка,28
1-2 листопада о 13.00
В готельному комплексі «Буковина» (м. Чернівці, вул. Головна, 141) відбудеться українсько-румунсько-молдавський бізнес-форум «Україна, Молдова, Румунія: міжрегіональне та прикордонне співробітництво. Сучасний стан, тенденції та перспективи».

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«Золоті оплески» нового формату. Враження. День восьмий. Коломияни повернули нас до витоків західноукраїнського театру

Вчора, 23:57 / Коментарів: 0
«Золоті оплески» нового формату. Враження. День восьмий. Коломияни повернули нас до витоків західноукраїнського театру Денна вистава Хмельницького драмтеатру ім. М. Старицького
«Не такий, як усі» за п’єсою російського радянського письменника Олексія Слаповського (він, до слова, написав сценарій до провального рімейку на фільм «Іронія долі. Продовження»).
Постановка режисера Дмитра Гусакова.

П’єса написана 1992 року, розповідає про чоловіка середніх років, який шукав себе , та так і не знайшов, зупинившись на втіленні своєї мрії прочитати сто тисяч книжок. Проживши майже 50 років вирішив знайти кохану жінку ьта вдався до шлюбних оголошень.Але кохання його знайшло само. Герой, все свідоме життя проживши з мамою і вдаючи божевільного, не від світу цього, так і не зумів зберегти своє щастя. Проте автор завершує п’єсу майже оптимістично, натякає на поєднання закоханих.
Стара як світ історія про кохання, психологічні шукання, роздуми над сенсом життя і любові. Шкода, що хмельничани все це звели до дійства рівня, даруйте, самодіяльного колективу на початку свого існування. Режисура і переклад бажали бути кращими. Актори геть не переконували в тому, що грали. Можливо, надмірно заштампованим і банальним був матеріал. Режисерові так і не вдалося додати свіжого вітру до банальних сцен. Усі четверо акторів наче змагалися, хто з них зіграє з більшим несмаком. В результаті персонажі вийшли безколірними, прісними й одноманітними, даруйте. Головний герой так і не зміг нам показати, якою ж є справжня сутність його вдавано божевільного візаві.

На щастя, увечері Коломийський театр подарував глядачеві світлу і колоритну виставу «Анничка». 8 червня 1848 року саме такою виставою, але з назвою «Дівка на виданні, або На милування нема силування» священик української церкви Іван Озаркевич започаткував у Коломиї перший на західній Україні театр, адаптувавши відомий твір І. Котляревського «Наталка -Полтавка» до гуцульських реалій.
Після вистави було сказано чимало добрих слів. І таки було за що.
Почну з того, що коломийські актори не скотилися до звичних штампів численних попередніх наталок-полтавок. Вистава вийшла цілісною, сучасною, і актуальною.
Здається, що можна ще вигадати у цій п’єсі нового. Як з’ясувалось, можна. Режисер Вадим Сікорський та сценограф Наталія Тарасенко створили колоритне українське дійство. Сценічний простір оформлено дуже лаконічно і водночас промовисто. Там прочитувалась і барвиста веретка, і писанковий візерунок, і червона калина, і коралі, і вишиванка. Такими ж стильними виготовлено і костюми героїв.
Вічний любовний трикутник в реаліях покутського життя розігрувався без зайвих натуралістичних прийомів, винятково на природніх емоційних переживаннях героїв. Вони трепетно ставляться до своїх героїв і глядач їм вірить.
Музика Миколи Лисенка у поєднанні з народними мелодіями набула свіжості та відтінила риси персонажів. По-новому зазвучали знайомі з дитинства арії. І нехай іноді Анничка не витримувала чітко звукоряду, голос її у звучав природно і проникливо. Органічне існування на кону Мальвіни Галунки (Анничка), Ігора Воробйова (Петро) глядачі нагороджували оплесками. А яскрава покутська говірка з приказками та характерною вимовою Володимира Гелецького (Макогоненко) та Любові Моцок (Терпелиха) надали спектаклю неповторності й самобутності. А ще на сцені були Звукотвори. Це актори театру, які самі грали на музичних інструментах і співали наживо. Не впевнена, що таке можна знайти у інших театрах. А оркестрову версію за музикою М. Лисенка створив заслужений майстер народної творчості Михайло Тимофіїв.
Залишається привітати колектив Коломийського театру ім. о. Івана Озаркевича з такою прекрасною роботою. Можливо, згодом саме «Анничка» стане другою після «Гуцульського року» візитівкою колективу, і її також побачить престижний театральний фестиваль в Единбургу.
А Коломийський театр мені близький і дорогий тим, що тут дорожать українською ідеєю, шанують давні рідні традиції Тут український театр житиме завжди.
Тетяна КРАТКО
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