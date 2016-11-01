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Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Операція «Дестабілізація». "Шатун" на Закарпатті. "Урсул" на Буковині Операція «Дестабілізація». "Шатун" на Закарпатті. "Урсул" на БуковиніЗ`ясовується, наші спецслужби таки навчилися вже працювати. І, що відрадно, на українську державу і українську націю. Зрадники залишилися у Криму та втекли до Росії.

Ігор Буркут, політолог:

МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИ МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИКитайський мудрець Конфуцій попереджав: хто намагається викликати у вас почуття вини, той прагне отримати владу над вами. А українців звинувачують у "геноциді" то російськомовних на сучасному Донбасі, то поляків на Волині 1943 року, то євреїв під час Другої світової війни. Ці звинувачення викликають хвилю емоцій і збурюють суспільство. Здається, саме таку реакцію і планували автори цих політичних ударів по Україні. Проте нам треба зберігати холодний розум, не піддаючись некерованим почуттям, щоб не накоїти великої біди.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Кримінал кидає виклик поліції і буковинцям Кримінал кидає виклик поліції і буковинцямВ останні місяці на Буковині спостерігається сплеск криміналу. Поліція не спроможна протидіяти злочинному світу нашого краю. Ті, хто знається на проблемі, вважають, що криміналітет зумисне і цинічно кинув виклик новій поліції та новим її керівникам.
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Буковинці зможуть оформити паспорт громадянина України у формі картки з 3 листопада 2016 року

Сьогодні, 18:08 / Коментарів: 0
Про це інформує Управління ДМС у Чернівецькій області.

У зв’язку із набранням чинності постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 року № 745 «Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 302 «Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі та знищення паспорта громадянина України», необхідністю оновлення системи з оформлення паспорта громадянина України у формі картки територіальні підрозділи Управління ДМС у Чернівецькій області прийматимуть заяви-анкети на оформлення паспорта громадянина України у формі картки з 3 листопада 2016 року.

Коментар заступника начальника У ДМС у Чернівецькій області Валерія Попова:

«Міграційна служба від січня цього року розпочала видачу першого паспорта громадянина України у формі картки особам, яким виповнилося 16 років. Із внесенням змін до постанови Кабінету Міністрів України № 302 цей документ зможуть отримувати всі категорії громадян. Але підрозділам ДМС необхідна коротка перерва для проведення технічного регламенту відповідного обладнання. 3 листопада, після оновлення системи ми відновимо прийом громадян з надання вказаної адміністративної послуги. Тож для мешканців області незручність триватиме лише один день.»
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