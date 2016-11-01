Буковинці зможуть оформити паспорт громадянина України у формі картки з 3 листопада 2016 року

Про це інформує Управління ДМС у Чернівецькій області.



У зв’язку із набранням чинності постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 року № 745 «Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 302 «Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі та знищення паспорта громадянина України», необхідністю оновлення системи з оформлення паспорта громадянина України у формі картки територіальні підрозділи Управління ДМС у Чернівецькій області прийматимуть заяви-анкети на оформлення паспорта громадянина України у формі картки з 3 листопада 2016 року.



Коментар заступника начальника У ДМС у Чернівецькій області Валерія Попова:



«Міграційна служба від січня цього року розпочала видачу першого паспорта громадянина України у формі картки особам, яким виповнилося 16 років. Із внесенням змін до постанови Кабінету Міністрів України № 302 цей документ зможуть отримувати всі категорії громадян. Але підрозділам ДМС необхідна коротка перерва для проведення технічного регламенту відповідного обладнання. 3 листопада, після оновлення системи ми відновимо прийом громадян з надання вказаної адміністративної послуги. Тож для мешканців області незручність триватиме лише один день.»

