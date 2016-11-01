Комунальні підприємства отримали від громади фінансову підтримку та майже 16 мільйонів гривень на нову техніку

На придбання нової техніки 15,8 мільйонів гривень за рахунок перевиконання міського бюджету отримали кілька комунальних підприємств міста.



Зокрема, КП МіськШеп отримав 9 мільйонів гривень на придбання двох дорожніх комбінованих машин та автогрейдера, які будуть використовуватися для утримання доріг в Садгорі, КП «Чернівціводоканал» - 4,8 млн. грн. на придбання екскаватора-навантажувача з навісним обладнанням, вантажного фургону, гідромеханічної коріннєрізки, а також різного лабораторного обладнання, електродвигунів та насосів.



КП «Спецкомбінат» отримало 1,6 млн.грн. на придбання автобусу, КП «Чернівціміськліфт» - 400 тис.грн. на придбання вантажопасажирського автомобіля.



КП «Міжнародний аеропорт «Чернівці» отримав понад 1,3 млн.грн. на продовження робіт із облаштування огорожі, придбання транспортного засобу для буксирування наземного аеродромного обладнання та рідини для зняття обледеніння.



МКП « Чернівцітеплокомуненерго» отримало додатково 8,5 млн.грн. на погашення заборгованості за спожиту електроенергію та розподіл газу.



Фінансову підтримку від громади у якості внесків до статутних капіталів отримали також КП «Чернівціводоканал» (7,3 млн.грн.) та Чернівецьке тролейбусне управління ( 5 млн.грн.).