Освітянська галузь міста додатково отримала 30 мільйонів гривень

Завдяки перевиконанню міського бюджету майже 30 мільйонів гривень додатково спрямовано на потреби освітянської галузі міста.

З цих коштів 7 млн. гривень буде витрачено на зарплату освітянам, 1 млн. грн. буде спрямовано на відеоспостереження, 3,5 млн. грн. – на заміну вікон в школах та дитсадках, які потрапили у програму енергоефективності НЕФКО, майже 1 млн. грн. - шкільні меблі та м’який інвентар для дитсадків, 1,5 млн. грн. - госптовари, інвентар, обладнання для шкіл, 1 млн. грн – на придбання комп’ютерів та мультимедійного обладнання, 1,2 млн. грн. – на ремонт альтанок та придбання обладнання для дитячих майданчиків у дитсадках, понад 2,9 млн. грн. - на ремонт та гідротехнічне очищення систем опалення. Решта коштів буде витрачено на протипожежні заходи, поточні та капітальні ремонти (заміна інженерних мереж, ремонт дахів, огорож, благоустрій територій).



Зокрема, поточний ремонт приміщень передбачено зробити в ЗОШ №1,4, 6, 10,19,39, НВК «Берегиня», ліцеї №й 1та гімназіях№4,7, ремонт та заміну вікон - ЗОШ №1, 3, 5, 13, 19, 37, 38, 39, ліцеях №1, 2, гімназії№4, НВК "Любисток", поточний ремонт покрівель - СДНЗ № 37, ЗОШ № 10, 16, благоустрій території - ЗОШ № 28,ДНЗ № 15, ЗОШ № 41, ремонт систем водопостачання, каналізації, вентиляційних систем, електромереж - ЗОШ №1, 10, 11, 19, 22, 24, 25, 27, 28, 30 гімназія №4, 7, ліцей №1, 2, 3, НВК "Берегиня", ремонт та гідрохімічне очищення систем опалення - ДНЗ № 1,4, 7,9,14, 29, 39, № 24, 25, 34, 38, 44, 46,д/с 4, ЗНЗ №39 та НВК "Лідер" , ремонт та встановлення альтанок, обладнання для майданчиків - ДНЗ №10, 15, 17, 20, 21, 25, 31, 32, 35, 44, 46, 47, 49, протипожежні заходи буде виконано в гімназії №1, 2, 3, 5, ліцеї №1, ЗОШ №1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 14,16, 22, 24, 27, 31, 37, 41, НВК «Лідер», ДНЗ №2, 10, 25, 30, 35, 38, 41, 43,44, 52. Буде також встановлено смуги перешкод у ЗОШ №24 та №28.



Шкільні меблі буде придбано для ЗОШ №1, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 31, НВК «Берегиня», 37, 38, 39, 40, 41 НВК «Лідер», гімназій №4, 7, ліцеїв №1,2,3,4, м’який інвентар, килимове покриття – для ДНЗ №10, 15, 17, 31, 32, 35, 36, 37, 44, будівельні та господарські матеріали, інвентар, обладнання – для ЗОШ №1, 2, 3, 4, 5,6, 8, 10, 11, 13,16, 17, 19, 20, 22, 24,25, 27, 28,31, 37, 38, 39, 40, гімназій №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, НВК «Берегиня», «Любисток», ДНЗ №12, ліцей №1, 3, комп’ютерну техніку, мультимедійне та інше обладнання - гімназія №4, 7, ЗОШ №4, 6, 10, 19, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 39, гімназії №4, 7, ліцеї №1, 2 .



Баскетбольні щити, спортивний інвентар (мячі баскетбольні, футбольні, волейбольні) буде придбано для гімназій №5, 7, ліцею №4, ЗОШ №1, 4, 5, 8, 10, 11, 14, 16, 17, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 31, 37, 38, 39, 40, 41, НВК "Берегиня" та «Лідер».



Передбачено також понад 400 тис. грн. на реалізацію заходів Програми вивчення та популяризації англійської мови ( матеріально-технічне забезпечення кабінетів, придбання літератури)