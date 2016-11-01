В активі чернівецького бізнесу вже 1,4 мільярди сплачених податків

Цього року платники податків, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ, перерахували до зведеного бюджету податків і зборів 1,4 млрд. грн., що на 401,8 млн. грн., або майже на третину перевищує минулорічні показники. Державний бюджет платники поповнили на 540,2 млн. грн., а до місцевої скарбниці сплатили 853,2 млн. грн.

Головними складовими податкових надходжень до бюджету є надходження податку на доходи фізичних осіб – 608,5 млн. грн., податку на додану вартість – 227,0 млн. грн. Акцизний податок з роздрібного продажу підакцизних товарів додав до бюджету – 134,5 млн. грн., плата за землю – 122,5 млн. грн., податок на прибуток підприємств – 90,8 млн. грн., платники єдиного податку - юридичні та фізичні особи сплатили до бюджету 97,1 млн. грн.

З початку року чернівчани перерахували до держбюджету 52,5 млн. грн. військового збору та 18,7 млн. грн. податку з пасивних доходів.

Чернівецьким підприємцям цього року відшкодовано з бюджету 49,3 млн. грн. податку на додану вартість, що на третину більше, ніж минулого.



