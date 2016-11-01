Наш власний кореспондент Ростислав Демчук передає з Брюсселя:-Розіслали інформаційний бекграунд в провідні ЗМІ світу про наших папуасів - мільярдерів при владі. Вже є реакція й зі США. Чесно кажучи не думав, що менше ніж за добу вибухне такий грандіозний скандал.Ось що пише американський часопис "Вашингтон Пост" (Білий Дім і Держдеп):1). https://www.washingtonpost.com/…/how-western-aid-enables-g…/Гроші від західних країн дозволяють українській владі далі грабувати Україну і не працювати над її реформуванням.Про це пишуть експерт з політичних ризиків в країнах, що розвиваються, Нейл Абрамс і професор політології Каліфорнійського університету Стівен Фіш у статті для американського видання Washington Post."За останні 25 років західні донори влили мільярди доларів в посткомуністичну Україну, ставлячи перед собою дві головні цілі: допомогти країні створити міцну ринкову економіку і закласти фундамент правової держави. Однак, західні гроші лише допомогли українським елітам не працювати над реформуванням своєї країни і далі продовжувати грабувати її", — йдеться у матеріалі.Автори вважають, що навіть зараз в Україні процвітає корупція в державних структурах високого рівня.Експерти нагадують про політичну кризу, яка закінчилася не так давно призначенням нового уряду. Проблеми почалися з відставки міністра фінансів , яка виявила, що "скромні успіхи економічних реформ були змиті безкарністю на "верхівці" і відсутністю прогресу в реформуванні суспільних служб"."Грабіж державних компаній олігархами і чиновниками, серед яких особи, наближені до президента і колишнього прем'єр-міністра, триває. Приватизація держкомпаній не допоможе. Як свідчить історія, вони просто будуть продані поплічникам чиновників. Податкове і митне шахрайство разом з різними субсидіями дуже довго збагачують потужних інсайдерів і тим самим руйнують державний прогрес," — йдеться в статті.Автори наголошують, що українські лідери здатні створити ефективні структури, які б запобігали таким розкраданням, але їхній "необмежений доступ до західної допомоги звільнив їх від необхідності це зробити".Згідно з даними Global Financial Integrity, з кожним доларом, який надходить в Україну, шість залишають її територію.