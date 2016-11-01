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Новини
13:44
01 листопада

Чернівецькі депутати проти будівництва спортивного комплексу

12:32
01 листопада

Верховна Рада скасувала підвищення заробітної платні депутатам

12:23
01 листопада

Половина надходжень місцевого бюджету – з легальних зарплат

12:02
01 листопада

3 та 4 листопада частина Чернівців буде без води (список вулиць)

11:35
01 листопада

Міський голова Олексій Каспрук зупинив дію рішень міської ради

11:32
01 листопада

Як оподатковується дохід фізичної особи від надання в оренду нерухомості

11:29
01 листопада

Чернівчани сплатили за землю більше 100 млн. грн.

15:39
31 жовтня

До державної скарбниці буковинська митниця перерахувала понад 220 млн. грн.

13:56
31 жовтня

БОСНІЄЦЬ НАМАГАВСЯ ПІДКУПИТИ БУКОВИНСЬКИХ ПРИКОРДОННИКІВ

13:09
31 жовтня

Заробітна плата працівників області у вересні 2016 року

11:31
31 жовтня

У Чернівцях презентують гід для батьків, вчителів і вихователів

11:30
31 жовтня

Неспокійні вихідні на кордоні з Румунією

11:27
31 жовтня

Від початку року буковинці накупили товарів на 17 млн. грн. по “Оплаті частинами”

11:25
31 жовтня

Бартерні операції – не для спрощенців

11:24
31 жовтня

Власники нерухомості перерахували більше 5 мільйонів податку

11:22
31 жовтня

За незаповнення у формі №1ДФ даних про виплату підприємцю - штраф

11:16
31 жовтня

Далекобійник намагався завести в Україну наркотичну речовину

18:17
28 жовтня

Переміщені лісоматеріали через пункти пропуску Чернівецької митниці ДФС упродовж жовтня

18:10
28 жовтня

Чи можна оформити субсидію особі, що не зареєстрована на житловій площі?

18:09
28 жовтня

Завершено досудове розслідування за фактом отримання неправомірної вигоди землевпорядником

18:08
28 жовтня

Підсумки тижня: Діяльність Держгеокадастру в цифрах

18:06
28 жовтня

Співпраця з державною виконавчою службою - запорука стабільного наповнення бюджету Пенсійного Фонду

18:04
28 жовтня

Чернівецьких податківців відвідали більше двохсот тисяч платників

16:52
28 жовтня

Ольга Фреймут інспектувала мера спеціальним тестом

16:47
28 жовтня

У одній центральних чернівецьких шкіл виявлено гостру кишкову інфекцію

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Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Операція «Дестабілізація». "Шатун" на Закарпатті. "Урсул" на Буковині Операція «Дестабілізація». "Шатун" на Закарпатті. "Урсул" на БуковиніЗ`ясовується, наші спецслужби таки навчилися вже працювати. І, що відрадно, на українську державу і українську націю. Зрадники залишилися у Криму та втекли до Росії.

Ігор Буркут, політолог:

МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИ МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИКитайський мудрець Конфуцій попереджав: хто намагається викликати у вас почуття вини, той прагне отримати владу над вами. А українців звинувачують у "геноциді" то російськомовних на сучасному Донбасі, то поляків на Волині 1943 року, то євреїв під час Другої світової війни. Ці звинувачення викликають хвилю емоцій і збурюють суспільство. Здається, саме таку реакцію і планували автори цих політичних ударів по Україні. Проте нам треба зберігати холодний розум, не піддаючись некерованим почуттям, щоб не накоїти великої біди.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Кримінал кидає виклик поліції і буковинцям Кримінал кидає виклик поліції і буковинцямВ останні місяці на Буковині спостерігається сплеск криміналу. Поліція не спроможна протидіяти злочинному світу нашого краю. Ті, хто знається на проблемі, вважають, що криміналітет зумисне і цинічно кинув виклик новій поліції та новим її керівникам.
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Що, Де, Коли
22 жовтня по 1 листопада
ХІ ФЕСТИВАЛЬ КОМЕДІЇ “ЗОЛОТІ ОПЛЕСКИ БУКОВИНИ”

22 жовтня по 1 листопада
31 жовтня о 17.00
У міськраді відбудеться щотижневий брифінг міського голови Олексія Каспрука.
1 листопада об 11:00
У Бізнес-центр Інтерсіті відбудеться прес-конференція "Декларації для громадськості" ініційована ГО «Лабораторія демократичних трансформацій» спільно із Чернівецьким громадським ТБ «InfoKey».
м. Чернівцях вул. Шевченка,28
1-2 листопада о 13.00
В готельному комплексі «Буковина» (м. Чернівці, вул. Головна, 141) відбудеться українсько-румунсько-молдавський бізнес-форум «Україна, Молдова, Румунія: міжрегіональне та прикордонне співробітництво. Сучасний стан, тенденції та перспективи».

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Українські корупціонери від влади знову в центрі уваги усього світу..

Сьогодні, 15:42 / Коментарів: 0
Українські корупціонери від влади знову в центрі уваги усього світу..Наш власний кореспондент Ростислав Демчук передає з Брюсселя:

-Розіслали інформаційний бекграунд в провідні ЗМІ світу про наших папуасів - мільярдерів при владі. Вже є реакція й зі США. Чесно кажучи не думав, що менше ніж за добу вибухне такий грандіозний скандал.
Ось що пише американський часопис "Вашингтон Пост" (Білий Дім і Держдеп):
1). https://www.washingtonpost.com/…/how-western-aid-enables-g…/
Гроші від західних країн дозволяють українській владі далі грабувати Україну і не працювати над її реформуванням.
Про це пишуть експерт з політичних ризиків в країнах, що розвиваються, Нейл Абрамс і професор політології Каліфорнійського університету Стівен Фіш у статті для американського видання Washington Post.
"За останні 25 років західні донори влили мільярди доларів в посткомуністичну Україну, ставлячи перед собою дві головні цілі: допомогти країні створити міцну ринкову економіку і закласти фундамент правової держави. Однак, західні гроші лише допомогли українським елітам не працювати над реформуванням своєї країни і далі продовжувати грабувати її", — йдеться у матеріалі.
Автори вважають, що навіть зараз в Україні процвітає корупція в державних структурах високого рівня.
Експерти нагадують про політичну кризу, яка закінчилася не так давно призначенням нового уряду. Проблеми почалися з відставки міністра фінансів , яка виявила, що "скромні успіхи економічних реформ були змиті безкарністю на "верхівці" і відсутністю прогресу в реформуванні суспільних служб".
"Грабіж державних компаній олігархами і чиновниками, серед яких особи, наближені до президента і колишнього прем'єр-міністра, триває. Приватизація держкомпаній не допоможе. Як свідчить історія, вони просто будуть продані поплічникам чиновників. Податкове і митне шахрайство разом з різними субсидіями дуже довго збагачують потужних інсайдерів і тим самим руйнують державний прогрес," — йдеться в статті.
Автори наголошують, що українські лідери здатні створити ефективні структури, які б запобігали таким розкраданням, але їхній "необмежений доступ до західної допомоги звільнив їх від необхідності це зробити".
Згідно з даними Global Financial Integrity, з кожним доларом, який надходить в Україну, шість залишають її територію.
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