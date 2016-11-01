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Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Операція «Дестабілізація». "Шатун" на Закарпатті. "Урсул" на Буковині Операція «Дестабілізація». "Шатун" на Закарпатті. "Урсул" на БуковиніЗ`ясовується, наші спецслужби таки навчилися вже працювати. І, що відрадно, на українську державу і українську націю. Зрадники залишилися у Криму та втекли до Росії.

Ігор Буркут, політолог:

МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИ МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИКитайський мудрець Конфуцій попереджав: хто намагається викликати у вас почуття вини, той прагне отримати владу над вами. А українців звинувачують у "геноциді" то російськомовних на сучасному Донбасі, то поляків на Волині 1943 року, то євреїв під час Другої світової війни. Ці звинувачення викликають хвилю емоцій і збурюють суспільство. Здається, саме таку реакцію і планували автори цих політичних ударів по Україні. Проте нам треба зберігати холодний розум, не піддаючись некерованим почуттям, щоб не накоїти великої біди.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Кримінал кидає виклик поліції і буковинцям Кримінал кидає виклик поліції і буковинцямВ останні місяці на Буковині спостерігається сплеск криміналу. Поліція не спроможна протидіяти злочинному світу нашого краю. Ті, хто знається на проблемі, вважають, що криміналітет зумисне і цинічно кинув виклик новій поліції та новим її керівникам.
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Чернівецькі депутати проти будівництва спортивного комплексу

Сьогодні, 13:44 / Коментарів: 0
Міський голова Олексій Каспрук зупинив дію рішення міської ради, яким депутати відмовили управлінню з фізичної культури та спорту затвердити проект відведення та надати у постійне користування земельну ділянку на вул. Рівненська площею 6,3113 га під будівництво спортивного комплексу.

Дозвіл на будівництво спортивного комплексу та складання проекту відведення земельної ділянки у постійне користування орієнтовною площею 7,0 га. на вул. Рівненській управління з фізичною культури та спорту отримало ще у вересні 2008 року ( рішення Чернівецької міської ради від 11.09.2008 р. №685 із змінами внесеними рішенням від 25.02.2010 р. №1248).

З метою реалізації цих рішень міської ради та у відповідності з частиною 4 статті 123 Земельного кодексу України управління з фізичної культури та спорту міської ради розробило проект землеустрою щодо відведення зазначеної земельної ділянки у постійне користування.

Відповідно до частини 6 та частини 13 статті 123 Земельного кодексу України управління з фізичної культури та спорту міської ради звернулося до міської ради щодо затвердження виготовленого проекту відведення земельної ділянки та надання цієї ділянки у постійне користування під будівництво спортивного комплексу. Відповідно до Земельного кодексу підставою відмови у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки може бути лише його невідповідність вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів.

В порушення вказаних вище норм Земельного кодексу України, а також всупереч попередньо прийнятим рішенням міської ради, Чернівецька міська рада рішенням від 31.10.2016 р. №453 земельну ділянку по вул. Рівненська, 7, площею 6,3113 га закріпила за Чернівецькою міською радою, що не узгоджується з вимогами статті 74 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо відповідальності органів місцевого самоврядування перед територіальною громадою, державою, юридичними і фізичними особами та статтею 19 Конституції України про те, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Підтвердити своє рішення або погодитися із зауваженнями міського голови депутати зможуть на позачерговій сесії міської ради, яка скликається 15 листопада о 16.00.
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