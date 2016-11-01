Чернівецькі депутати проти будівництва спортивного комплексу

Міський голова Олексій Каспрук зупинив дію рішення міської ради, яким депутати відмовили управлінню з фізичної культури та спорту затвердити проект відведення та надати у постійне користування земельну ділянку на вул. Рівненська площею 6,3113 га під будівництво спортивного комплексу.



Дозвіл на будівництво спортивного комплексу та складання проекту відведення земельної ділянки у постійне користування орієнтовною площею 7,0 га. на вул. Рівненській управління з фізичною культури та спорту отримало ще у вересні 2008 року ( рішення Чернівецької міської ради від 11.09.2008 р. №685 із змінами внесеними рішенням від 25.02.2010 р. №1248).



З метою реалізації цих рішень міської ради та у відповідності з частиною 4 статті 123 Земельного кодексу України управління з фізичної культури та спорту міської ради розробило проект землеустрою щодо відведення зазначеної земельної ділянки у постійне користування.



Відповідно до частини 6 та частини 13 статті 123 Земельного кодексу України управління з фізичної культури та спорту міської ради звернулося до міської ради щодо затвердження виготовленого проекту відведення земельної ділянки та надання цієї ділянки у постійне користування під будівництво спортивного комплексу. Відповідно до Земельного кодексу підставою відмови у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки може бути лише його невідповідність вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів.



В порушення вказаних вище норм Земельного кодексу України, а також всупереч попередньо прийнятим рішенням міської ради, Чернівецька міська рада рішенням від 31.10.2016 р. №453 земельну ділянку по вул. Рівненська, 7, площею 6,3113 га закріпила за Чернівецькою міською радою, що не узгоджується з вимогами статті 74 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо відповідальності органів місцевого самоврядування перед територіальною громадою, державою, юридичними і фізичними особами та статтею 19 Конституції України про те, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.



Підтвердити своє рішення або погодитися із зауваженнями міського голови депутати зможуть на позачерговій сесії міської ради, яка скликається 15 листопада о 16.00.