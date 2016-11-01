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12:32
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Верховна Рада скасувала підвищення заробітної платні депутатам

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01 листопада

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01 листопада

3 та 4 листопада частина Чернівців буде без води (список вулиць)

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Міський голова Олексій Каспрук зупинив дію рішень міської ради

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01 листопада

Як оподатковується дохід фізичної особи від надання в оренду нерухомості

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01 листопада

Чернівчани сплатили за землю більше 100 млн. грн.

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До державної скарбниці буковинська митниця перерахувала понад 220 млн. грн.

13:56
31 жовтня

БОСНІЄЦЬ НАМАГАВСЯ ПІДКУПИТИ БУКОВИНСЬКИХ ПРИКОРДОННИКІВ

13:09
31 жовтня

Заробітна плата працівників області у вересні 2016 року

11:31
31 жовтня

У Чернівцях презентують гід для батьків, вчителів і вихователів

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Від початку року буковинці накупили товарів на 17 млн. грн. по “Оплаті частинами”

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31 жовтня

Бартерні операції – не для спрощенців

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11:22
31 жовтня

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11:16
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Далекобійник намагався завести в Україну наркотичну речовину

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28 жовтня

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28 жовтня

Чи можна оформити субсидію особі, що не зареєстрована на житловій площі?

18:09
28 жовтня

Завершено досудове розслідування за фактом отримання неправомірної вигоди землевпорядником

18:08
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Підсумки тижня: Діяльність Держгеокадастру в цифрах

18:06
28 жовтня

Співпраця з державною виконавчою службою - запорука стабільного наповнення бюджету Пенсійного Фонду

18:04
28 жовтня

Чернівецьких податківців відвідали більше двохсот тисяч платників

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28 жовтня

Ольга Фреймут інспектувала мера спеціальним тестом

16:47
28 жовтня

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Починаються вибори до об’єднаних територіальних громад у Сторожинці, Вижниці, Вашківцях, Красноїльську, Чудеї та Тереблечі

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Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Операція «Дестабілізація». "Шатун" на Закарпатті. "Урсул" на Буковині Операція «Дестабілізація». "Шатун" на Закарпатті. "Урсул" на БуковиніЗ`ясовується, наші спецслужби таки навчилися вже працювати. І, що відрадно, на українську державу і українську націю. Зрадники залишилися у Криму та втекли до Росії.

Ігор Буркут, політолог:

МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИ МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИКитайський мудрець Конфуцій попереджав: хто намагається викликати у вас почуття вини, той прагне отримати владу над вами. А українців звинувачують у "геноциді" то російськомовних на сучасному Донбасі, то поляків на Волині 1943 року, то євреїв під час Другої світової війни. Ці звинувачення викликають хвилю емоцій і збурюють суспільство. Здається, саме таку реакцію і планували автори цих політичних ударів по Україні. Проте нам треба зберігати холодний розум, не піддаючись некерованим почуттям, щоб не накоїти великої біди.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Кримінал кидає виклик поліції і буковинцям Кримінал кидає виклик поліції і буковинцямВ останні місяці на Буковині спостерігається сплеск криміналу. Поліція не спроможна протидіяти злочинному світу нашого краю. Ті, хто знається на проблемі, вважають, що криміналітет зумисне і цинічно кинув виклик новій поліції та новим її керівникам.
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22 жовтня по 1 листопада
ХІ ФЕСТИВАЛЬ КОМЕДІЇ “ЗОЛОТІ ОПЛЕСКИ БУКОВИНИ”

22 жовтня по 1 листопада
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У міськраді відбудеться щотижневий брифінг міського голови Олексія Каспрука.
1 листопада об 11:00
У Бізнес-центр Інтерсіті відбудеться прес-конференція "Декларації для громадськості" ініційована ГО «Лабораторія демократичних трансформацій» спільно із Чернівецьким громадським ТБ «InfoKey».
м. Чернівцях вул. Шевченка,28
1-2 листопада о 13.00
В готельному комплексі «Буковина» (м. Чернівці, вул. Головна, 141) відбудеться українсько-румунсько-молдавський бізнес-форум «Україна, Молдова, Румунія: міжрегіональне та прикордонне співробітництво. Сучасний стан, тенденції та перспективи».

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Верховна Рада скасувала підвищення заробітної платні депутатам

Сьогодні, 12:32 / Коментарів: 0
Профільний комітет рекомендував Раді прийняти відповідну постанову 5323 "Про висновки та пропозиції до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2017 рік".

За прийняття рішення проголосували 264 депутати.

Таким чином, Верховна Рада внесла зміни до своєї попередньої постанови щодо державного бюджету і виключилоа з неї пункти 3 і 4, якими підвищувалася заробітна плата народним обранцям.

Як відомо, 20 жовтня Верховна Рада проголосувала за збільшення посадових окладів народних депутатів.

Відповідна норма містилася у пунктах 3 і 4 в ухваленій Радою постанові №5000-П "Про висновки та пропозиції до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2017 рік".

31 жовтня спікер Верховної Ради Андрій Парубій підписав постанову № 5000-П, згідно з якою з 1 листопада мали зрости зарплати членів парламенту до 25 "мінімалок", що дорівнює 36 тисяч 250 гривень.

Парубій пояснив, що зробив це, аби мати змогу внести зміни в постанову і скасувати пункти про підвищення зарплатні депутатам.

джерело: УП
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