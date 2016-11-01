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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
12:32
01 листопада

Верховна Рада скасувала підвищення заробітної платні депутатам

12:23
01 листопада

Половина надходжень місцевого бюджету – з легальних зарплат

12:02
01 листопада

3 та 4 листопада частина Чернівців буде без води (список вулиць)

11:35
01 листопада

Міський голова Олексій Каспрук зупинив дію рішень міської ради

11:32
01 листопада

Як оподатковується дохід фізичної особи від надання в оренду нерухомості

11:29
01 листопада

Чернівчани сплатили за землю більше 100 млн. грн.

15:39
31 жовтня

До державної скарбниці буковинська митниця перерахувала понад 220 млн. грн.

13:56
31 жовтня

БОСНІЄЦЬ НАМАГАВСЯ ПІДКУПИТИ БУКОВИНСЬКИХ ПРИКОРДОННИКІВ

13:09
31 жовтня

Заробітна плата працівників області у вересні 2016 року

11:31
31 жовтня

У Чернівцях презентують гід для батьків, вчителів і вихователів

11:30
31 жовтня

Неспокійні вихідні на кордоні з Румунією

11:27
31 жовтня

Від початку року буковинці накупили товарів на 17 млн. грн. по “Оплаті частинами”

11:25
31 жовтня

Бартерні операції – не для спрощенців

11:24
31 жовтня

Власники нерухомості перерахували більше 5 мільйонів податку

11:22
31 жовтня

За незаповнення у формі №1ДФ даних про виплату підприємцю - штраф

11:16
31 жовтня

Далекобійник намагався завести в Україну наркотичну речовину

18:17
28 жовтня

Переміщені лісоматеріали через пункти пропуску Чернівецької митниці ДФС упродовж жовтня

18:10
28 жовтня

Чи можна оформити субсидію особі, що не зареєстрована на житловій площі?

18:09
28 жовтня

Завершено досудове розслідування за фактом отримання неправомірної вигоди землевпорядником

18:08
28 жовтня

Підсумки тижня: Діяльність Держгеокадастру в цифрах

18:06
28 жовтня

Співпраця з державною виконавчою службою - запорука стабільного наповнення бюджету Пенсійного Фонду

18:04
28 жовтня

Чернівецьких податківців відвідали більше двохсот тисяч платників

16:52
28 жовтня

Ольга Фреймут інспектувала мера спеціальним тестом

16:47
28 жовтня

У одній центральних чернівецьких шкіл виявлено гостру кишкову інфекцію

16:07
28 жовтня

Починаються вибори до об’єднаних територіальних громад у Сторожинці, Вижниці, Вашківцях, Красноїльську, Чудеї та Тереблечі

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Колонка автора

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Операція «Дестабілізація». "Шатун" на Закарпатті. "Урсул" на Буковині Операція «Дестабілізація». "Шатун" на Закарпатті. "Урсул" на БуковиніЗ`ясовується, наші спецслужби таки навчилися вже працювати. І, що відрадно, на українську державу і українську націю. Зрадники залишилися у Криму та втекли до Росії.

Ігор Буркут, політолог:

МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИ МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИКитайський мудрець Конфуцій попереджав: хто намагається викликати у вас почуття вини, той прагне отримати владу над вами. А українців звинувачують у "геноциді" то російськомовних на сучасному Донбасі, то поляків на Волині 1943 року, то євреїв під час Другої світової війни. Ці звинувачення викликають хвилю емоцій і збурюють суспільство. Здається, саме таку реакцію і планували автори цих політичних ударів по Україні. Проте нам треба зберігати холодний розум, не піддаючись некерованим почуттям, щоб не накоїти великої біди.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Кримінал кидає виклик поліції і буковинцям Кримінал кидає виклик поліції і буковинцямВ останні місяці на Буковині спостерігається сплеск криміналу. Поліція не спроможна протидіяти злочинному світу нашого краю. Ті, хто знається на проблемі, вважають, що криміналітет зумисне і цинічно кинув виклик новій поліції та новим її керівникам.
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31 жовтня о 17.00
У міськраді відбудеться щотижневий брифінг міського голови Олексія Каспрука.
1 листопада об 11:00
У Бізнес-центр Інтерсіті відбудеться прес-конференція "Декларації для громадськості" ініційована ГО «Лабораторія демократичних трансформацій» спільно із Чернівецьким громадським ТБ «InfoKey».
м. Чернівцях вул. Шевченка,28
1-2 листопада о 13.00
В готельному комплексі «Буковина» (м. Чернівці, вул. Головна, 141) відбудеться українсько-румунсько-молдавський бізнес-форум «Україна, Молдова, Румунія: міжрегіональне та прикордонне співробітництво. Сучасний стан, тенденції та перспективи».

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3 та 4 листопада частина Чернівців буде без води (список вулиць)

Сьогодні, 12:02 / Коментарів: 0
У зв’язку із виконанням робіт по заміні ділянки водогону на вул. Гетьмана, заміни засувки на перехресті вул. Пирогова – Нагірна та встановлені пожежного гідранта на вул.Аксенина ,1А від 08-00год. 03.11.16р. до 08-00год. 04.11.16р. без водопостачання залишаться будинки на наступних вулицях:
1. Проспект Незалежності ,
2. Небесної Сотні ,
3. Героїв Майдану від 1 до 69 та від 2 до 176
4. Щербанюка та прилеглих,
5. Кобилянської,
6. Шевченка
7. пл. Соборна,
8. Котляревського,
9. Богомольця,
10. Головна від 2 до 128 та від 1 до 191 ,
11. Горіхівська ,
12. Дзержика ,
13. Луковецька ,
14. Мазепи ,
15. Ковельська ,
16. Університетська та прилеглі
17. Л.Українки
Підвезення води автоцистернами до житлових будинків буде здійснюватися 3 листопада 2016 року з 11:00 до 19:00 за наступними адресами:
Вул. Л.Українки - А.Міцкевича з 11-00 до 12-00
Вул. Університетська - Сковороди З 12-00 до 13-00
Вул. Головна - Гакмана З 13-30 до 14-00
Вул. Головна Буд.№126 З 16-30 до 17-30
Вул. Головна Буд.№128 З 18-00 до 19-00
Вул. Головна Буд.№189 З 15-00 до 16-00
Вул. Щербанюка Буд.№45 - 45А З 11-00 до 12-30
Просп. Незалежності Буд.№90Б З 13-00 до 14-30
Просп. Незалежності Буд.№84Б – 86Б З 15-00 до 16-30
Просп. Незалежності Буд №72 З 11-00 до 12-30
Просп. Незалежності Буд.№64 - 68 З 17-00 до 18-30
Просп. Незалежності Буд.№114 З 13-30 до 15-30
Вул. Героїв Майдану Буд.№63А - 65 З 17-00 до 18-30
Вул. Героїв Майдану Буд.№160 З 16-00 до 18-00
Вул. Алма-Атинська Буд.№5 - 7 З 11-00 до 13-00
Вул. Небесної Сотні Буд.№9 - 11 З 13-00 до 14-30
Вул. Небесної Сотні Буд.№8 - 10 З 15-00 до 16-30
Вул. Кобилянської-Шевченка З 11-00 до 12-00
Вул. Кобилянської-Кафедральна З 12-00 до 13-00
Вул. Кобилянської-Кохановського З 13-00 до 14-00
Пл. Соборна-Котляревського З 15-00 до 16-00
Вул. Котляревського – Міцкевича З 16-00 до 17-00
Вул. Богомольця - Поповича З 17-00 до 18-00

При потребі графік буде коригуватись.

Про виникнення непередбачених ситуацій буде повідомлено додатково.

Просимо здійснити необхідний запас води.
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