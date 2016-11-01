3 та 4 листопада частина Чернівців буде без води (список вулиць)

У зв’язку із виконанням робіт по заміні ділянки водогону на вул. Гетьмана, заміни засувки на перехресті вул. Пирогова – Нагірна та встановлені пожежного гідранта на вул.Аксенина ,1А від 08-00год. 03.11.16р. до 08-00год. 04.11.16р. без водопостачання залишаться будинки на наступних вулицях:
1. Проспект Незалежності ,
2. Небесної Сотні ,
3. Героїв Майдану від 1 до 69 та від 2 до 176
4. Щербанюка та прилеглих,
5. Кобилянської,
6. Шевченка
7. пл. Соборна,
8. Котляревського,
9. Богомольця,
10. Головна від 2 до 128 та від 1 до 191 ,
11. Горіхівська ,
12. Дзержика ,
13. Луковецька ,
14. Мазепи ,
15. Ковельська ,
16. Університетська та прилеглі
17. Л.Українки
Підвезення води автоцистернами до житлових будинків буде здійснюватися 3 листопада 2016 року з 11:00 до 19:00 за наступними адресами:
Вул. Л.Українки - А.Міцкевича з 11-00 до 12-00
Вул. Університетська - Сковороди З 12-00 до 13-00
Вул. Головна - Гакмана З 13-30 до 14-00
Вул. Головна Буд.№126 З 16-30 до 17-30
Вул. Головна Буд.№128 З 18-00 до 19-00
Вул. Головна Буд.№189 З 15-00 до 16-00
Вул. Щербанюка Буд.№45 - 45А З 11-00 до 12-30
Просп. Незалежності Буд.№90Б З 13-00 до 14-30
Просп. Незалежності Буд.№84Б – 86Б З 15-00 до 16-30
Просп. Незалежності Буд №72 З 11-00 до 12-30
Просп. Незалежності Буд.№64 - 68 З 17-00 до 18-30
Просп. Незалежності Буд.№114 З 13-30 до 15-30
Вул. Героїв Майдану Буд.№63А - 65 З 17-00 до 18-30
Вул. Героїв Майдану Буд.№160 З 16-00 до 18-00
Вул. Алма-Атинська Буд.№5 - 7 З 11-00 до 13-00
Вул. Небесної Сотні Буд.№9 - 11 З 13-00 до 14-30
Вул. Небесної Сотні Буд.№8 - 10 З 15-00 до 16-30
Вул. Кобилянської-Шевченка З 11-00 до 12-00
Вул. Кобилянської-Кафедральна З 12-00 до 13-00
Вул. Кобилянської-Кохановського З 13-00 до 14-00
Пл. Соборна-Котляревського З 15-00 до 16-00
Вул. Котляревського – Міцкевича З 16-00 до 17-00
Вул. Богомольця - Поповича З 17-00 до 18-00
При потребі графік буде коригуватись.
Про виникнення непередбачених ситуацій буде повідомлено додатково.
Просимо здійснити необхідний запас води.