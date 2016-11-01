3 та 4 листопада частина Чернівців буде без води (список вулиць)

У зв’язку із виконанням робіт по заміні ділянки водогону на вул. Гетьмана, заміни засувки на перехресті вул. Пирогова – Нагірна та встановлені пожежного гідранта на вул.Аксенина ,1А від 08-00год. 03.11.16р. до 08-00год. 04.11.16р. без водопостачання залишаться будинки на наступних вулицях:

1. Проспект Незалежності ,

2. Небесної Сотні ,

3. Героїв Майдану від 1 до 69 та від 2 до 176

4. Щербанюка та прилеглих,

5. Кобилянської,

6. Шевченка

7. пл. Соборна,

8. Котляревського,

9. Богомольця,

10. Головна від 2 до 128 та від 1 до 191 ,

11. Горіхівська ,

12. Дзержика ,

13. Луковецька ,

14. Мазепи ,

15. Ковельська ,

16. Університетська та прилеглі

17. Л.Українки

Підвезення води автоцистернами до житлових будинків буде здійснюватися 3 листопада 2016 року з 11:00 до 19:00 за наступними адресами:

Вул. Л.Українки - А.Міцкевича з 11-00 до 12-00

Вул. Університетська - Сковороди З 12-00 до 13-00

Вул. Головна - Гакмана З 13-30 до 14-00

Вул. Головна Буд.№126 З 16-30 до 17-30

Вул. Головна Буд.№128 З 18-00 до 19-00

Вул. Головна Буд.№189 З 15-00 до 16-00

Вул. Щербанюка Буд.№45 - 45А З 11-00 до 12-30

Просп. Незалежності Буд.№90Б З 13-00 до 14-30

Просп. Незалежності Буд.№84Б – 86Б З 15-00 до 16-30

Просп. Незалежності Буд №72 З 11-00 до 12-30

Просп. Незалежності Буд.№64 - 68 З 17-00 до 18-30

Просп. Незалежності Буд.№114 З 13-30 до 15-30

Вул. Героїв Майдану Буд.№63А - 65 З 17-00 до 18-30

Вул. Героїв Майдану Буд.№160 З 16-00 до 18-00

Вул. Алма-Атинська Буд.№5 - 7 З 11-00 до 13-00

Вул. Небесної Сотні Буд.№9 - 11 З 13-00 до 14-30

Вул. Небесної Сотні Буд.№8 - 10 З 15-00 до 16-30

Вул. Кобилянської-Шевченка З 11-00 до 12-00

Вул. Кобилянської-Кафедральна З 12-00 до 13-00

Вул. Кобилянської-Кохановського З 13-00 до 14-00

Пл. Соборна-Котляревського З 15-00 до 16-00

Вул. Котляревського – Міцкевича З 16-00 до 17-00

Вул. Богомольця - Поповича З 17-00 до 18-00



При потребі графік буде коригуватись.



Про виникнення непередбачених ситуацій буде повідомлено додатково.



Просимо здійснити необхідний запас води.

