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11:35
01 листопада

Міський голова Олексій Каспрук зупинив дію рішень міської ради

11:32
01 листопада

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01 листопада

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15:39
31 жовтня

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13:56
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БОСНІЄЦЬ НАМАГАВСЯ ПІДКУПИТИ БУКОВИНСЬКИХ ПРИКОРДОННИКІВ

13:09
31 жовтня

Заробітна плата працівників області у вересні 2016 року

11:31
31 жовтня

У Чернівцях презентують гід для батьків, вчителів і вихователів

11:30
31 жовтня

Неспокійні вихідні на кордоні з Румунією

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11:25
31 жовтня

Бартерні операції – не для спрощенців

11:24
31 жовтня

Власники нерухомості перерахували більше 5 мільйонів податку

11:22
31 жовтня

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11:16
31 жовтня

Далекобійник намагався завести в Україну наркотичну речовину

18:17
28 жовтня

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18:10
28 жовтня

Чи можна оформити субсидію особі, що не зареєстрована на житловій площі?

18:09
28 жовтня

Завершено досудове розслідування за фактом отримання неправомірної вигоди землевпорядником

18:08
28 жовтня

Підсумки тижня: Діяльність Держгеокадастру в цифрах

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28 жовтня

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18:04
28 жовтня

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16:52
28 жовтня

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28 жовтня

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15:53
28 жовтня

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15:29
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14:41
28 жовтня

На Буковині чоловік вчинив самогубство у власному гаражі

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Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Операція «Дестабілізація». "Шатун" на Закарпатті. "Урсул" на Буковині Операція «Дестабілізація». "Шатун" на Закарпатті. "Урсул" на БуковиніЗ`ясовується, наші спецслужби таки навчилися вже працювати. І, що відрадно, на українську державу і українську націю. Зрадники залишилися у Криму та втекли до Росії.

Ігор Буркут, політолог:

МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИ МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИКитайський мудрець Конфуцій попереджав: хто намагається викликати у вас почуття вини, той прагне отримати владу над вами. А українців звинувачують у "геноциді" то російськомовних на сучасному Донбасі, то поляків на Волині 1943 року, то євреїв під час Другої світової війни. Ці звинувачення викликають хвилю емоцій і збурюють суспільство. Здається, саме таку реакцію і планували автори цих політичних ударів по Україні. Проте нам треба зберігати холодний розум, не піддаючись некерованим почуттям, щоб не накоїти великої біди.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Кримінал кидає виклик поліції і буковинцям Кримінал кидає виклик поліції і буковинцямВ останні місяці на Буковині спостерігається сплеск криміналу. Поліція не спроможна протидіяти злочинному світу нашого краю. Ті, хто знається на проблемі, вважають, що криміналітет зумисне і цинічно кинув виклик новій поліції та новим її керівникам.
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ХІ ФЕСТИВАЛЬ КОМЕДІЇ “ЗОЛОТІ ОПЛЕСКИ БУКОВИНИ”

22 жовтня по 1 листопада
31 жовтня о 17.00
У міськраді відбудеться щотижневий брифінг міського голови Олексія Каспрука.
1 листопада об 11:00
У Бізнес-центр Інтерсіті відбудеться прес-конференція "Декларації для громадськості" ініційована ГО «Лабораторія демократичних трансформацій» спільно із Чернівецьким громадським ТБ «InfoKey».
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Міський голова Олексій Каспрук зупинив дію рішень міської ради

Сьогодні, 11:35 / Коментарів: 0
Право вето застосував міський голова Олексій Каспрук до рішень міської ради про створення Наглядових рад на комунальних підприємствах «Чернівціспецкомунтранс» та «Центрального парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка». Міський голова вважає, що зазначені рішення прийняті міською радою із порушенням вимог Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарського кодексу України.

Відповідно до пункту 7 статті 78 Господарського Кодексу прийняття рішення щодо утворення управлінського органу - наглядової ради та затвердження нової редакції статуту комунального підприємства можливе тільки після визначення і затвердження міською радою критеріїв утворення, порядку організації та ліквідації наглядової ради, її комітетів, порядку призначення членів наглядової ради.

На виконання цієї норми закону розпорядженням міського голови було створено робочу групу з питань доопрацювання Примірного положення про Наглядову раду комунального підприємства, заснованого на комунальній власності територіальної громади міста Чернівців, до складу якої увійшли депутати міської ради, представники громадськості, наглядових рад комунальних підприємств, посадовці. Зазначена робоча група розробила проект рішення «Про Наглядові ради комунальних підприємств», яким міській раді на сесійному засіданні у листопаді пропонується затвердити Порядок утворення, організації діяльності та ліквідації Наглядової ради комунального підприємства. Вказаний проект рішення оприлюднений на офіційному веб-порталі міської ради для ознайомлення та обговорення членами територіальної громади.

Таким чином, прийняте 31.10.2016 р. міською радою рішення про утворення наглядових рад на двох комунальних підприємствах та внесення змін до статутів цих підприємств є передчасними та такими, що не відповідають статті 78 Господарського кодексу України, оскільки станом на момент його прийняття міською радою не визначено порядку організації та ліквідації наглядової ради, її комітетів, порядку призначення членів наглядової ради.

Окрім того, у затвердженій новій редакції статутів комунальних підприємств «Чернівціспецкомунтранс» та «Центрального парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка» відсутні кваліфікаційні вимоги та вимоги щодо незалежності членів наглядової ради підприємства, що в подальшому може призвести до погіршення ефективності управління підприємством та прийняття управлінських рішень всупереч частині 7 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Підтвердити своє рішення або погодитися із зауваженнями міського голови депутати зможуть на позачерговій сесії міської ради, яка скликається 15 листопада о 16.00
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