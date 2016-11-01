Міський голова Олексій Каспрук зупинив дію рішень міської ради

Право вето застосував міський голова Олексій Каспрук до рішень міської ради про створення Наглядових рад на комунальних підприємствах «Чернівціспецкомунтранс» та «Центрального парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка». Міський голова вважає, що зазначені рішення прийняті міською радою із порушенням вимог Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарського кодексу України.



Відповідно до пункту 7 статті 78 Господарського Кодексу прийняття рішення щодо утворення управлінського органу - наглядової ради та затвердження нової редакції статуту комунального підприємства можливе тільки після визначення і затвердження міською радою критеріїв утворення, порядку організації та ліквідації наглядової ради, її комітетів, порядку призначення членів наглядової ради.



На виконання цієї норми закону розпорядженням міського голови було створено робочу групу з питань доопрацювання Примірного положення про Наглядову раду комунального підприємства, заснованого на комунальній власності територіальної громади міста Чернівців, до складу якої увійшли депутати міської ради, представники громадськості, наглядових рад комунальних підприємств, посадовці. Зазначена робоча група розробила проект рішення «Про Наглядові ради комунальних підприємств», яким міській раді на сесійному засіданні у листопаді пропонується затвердити Порядок утворення, організації діяльності та ліквідації Наглядової ради комунального підприємства. Вказаний проект рішення оприлюднений на офіційному веб-порталі міської ради для ознайомлення та обговорення членами територіальної громади.



Таким чином, прийняте 31.10.2016 р. міською радою рішення про утворення наглядових рад на двох комунальних підприємствах та внесення змін до статутів цих підприємств є передчасними та такими, що не відповідають статті 78 Господарського кодексу України, оскільки станом на момент його прийняття міською радою не визначено порядку організації та ліквідації наглядової ради, її комітетів, порядку призначення членів наглядової ради.



Окрім того, у затвердженій новій редакції статутів комунальних підприємств «Чернівціспецкомунтранс» та «Центрального парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка» відсутні кваліфікаційні вимоги та вимоги щодо незалежності членів наглядової ради підприємства, що в подальшому може призвести до погіршення ефективності управління підприємством та прийняття управлінських рішень всупереч частині 7 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».



Підтвердити своє рішення або погодитися із зауваженнями міського голови депутати зможуть на позачерговій сесії міської ради, яка скликається 15 листопада о 16.00