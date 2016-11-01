Чернівчани сплатили за землю більше 100 млн. грн.

Як розповіла начальник відділу адміністрування місцевих податків Чернівецької ОДПІ Христина Беженар, протягом десяти місяців цього року землевласники та землекористувачі, які зареєстровані в Чернівецькій ОДПІ, сплатили до місцевого бюджету 122,5 млн. грн. плати за землю. Левову частку надходжень, а саме 100,7 млн. грн. перерахували юридичні особи, фізичні особи сплатили 21,8 млн. грн.

Бюджет столиці Буковини отримав 116,3 млн. грн. плати за землю, що на 36,7 млн. грн., або на третину перевищує минулорічні показники. Місцеві громади Глибоччини поповнили 6,2 млн. грн. плати за землю.

Нагадаємо, що плата за землю – це обов'язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності. Даний платіж у повному обсязі надходить до місцевого бюджету.

