Теми Дня ТВА понеділок, 31.10.2016



- Фищук живе на одну зарплату, а Каспрук мешкає у квартирі дружини.

- У Хотинській фортеці одружилися учасники АТО.

- 150 км/год. - нічна їзда у Чернівцях завершились фатально.

- За вихідні на Буковині виникло 7 пожеж. Жертвою однієї з них став 59-річний чоловік.

- Протягом вихідних прикордонники припинили кілька спроб переправки тютюнової контрабанди.

- На кордоні з Румунією у далекобійника вилучили марихуану.

- Чернівецький спиртзавод розкрадають, перш ніж пустити з молотка?

- Чернівці - столиця сальмонельозу, моди, весільної індустрії, - інспектор Фреймут .

- Оператор програми "Світ навиворіт" ексклюзивно для глядачів "ТВА" поділився секретами довготривалих телеекспедицій та мотивацією походів.

- Вперше на чернівецькому стадіоні відбувся фінал Ліги чемпіонів Буковини.