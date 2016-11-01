ТАКОГО ЩЕ СВІТ НЕ БАЧИВ: ДЕКЛАРАЦІЯ НАСІРОВА

Глава Державної фіскальної служби Роман Насіров задекларував 1,160 млн доларів, 450 тис. євро і 4,350 млн гривень готівкою. – повідомляє Корупція.Інфо
Крім того, в декларації вказано, що Насіров володіє п’ятьма квартирах і земельною ділянкою. Лондонських квартир в декларації немає.
У головного фіскала два автомобіля – Toyota Camry 2008 року випуску і Lexus LS600 2013 випуску, 5 земельних ділянок в Козині в Обухівському районі, квартира в Києві загальною площею 157 кв м., будинок в Козині 414 кв м, і в Віті-Поштовій 199 кв м.
Зарплата Насіров у Верховній Раді склала 36,096 тис. грн, від відчуження рухомого майна він отримав, 800 тис. грн, страхових виплат – 719 грн. Від передачі прав і обов’язків за договором про участь у Фонді фінансування будівництва він отримав 4,140 млн грн.
Дружина Насірова Катерина Глімбовська задекларувала 320 тис. доларів, 240 тис. євро і 3,1 млн гривень готівки. Також вона володіє Land Rover Range Rover 2013 року випуску, Toyota Land Cruiser Prado 2014 року випуску і мотоциклом Harley Davidson FLS TFB 2014 випуску, ще 4 квартирами в Києві, площа яких становить 66 кв м, 86 кв м, 79 кв м, 157 кв м.
Від передачі прав і обов’язків за договором про участь у Фонді фінансування будівництва Глімбовського отримала 4,064 млн грн.