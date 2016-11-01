«130 мільйонів – це 420 тепловізорів» – реакція волонтерів, бійців і євромайданівців на е-декларації

Вони стояли на Євромайдані, просили гроші на одяг, взуття військових, тепловізори, ремонт прострілених БТРів, вони зараз стоять на передовій. Як реагують на статки в електронних деклараціях української верхівки ініціатори змін в Україні.Купували за мільйони квартири і машини, коли люди віддавали останнє на армію, обурюється запорізька активістка. Вона очолює об’єднання підприємців «Бізнес-союз «Порада». Активна учасниця запорізького Євромайдану. На протест вийшла три роки тому саме через економічні утиски підприємців.Олена Єременко зазначає, що не дивується статкам у деклараціях нинішніх можновладців, часто, колишніх бізнесменів. Та найбільше Олену вразило інше: коли саме купувалось задеклароване майно.«2014-2015 роки, тобто тоді, коли прості люди віддавали останнє на утримання нашої армії, інші, які нам розповідають, які податки ми маємо платити, як має виглядати наш кошик на місяць – вони купляли собі за мільйони квартири й машини. Це не просто здивувало, а насправді вразило», – каже запоріжанка.Також активістку обурило те, що голова Запорізької області Костянтин Бриль не оприлюднив свою декларації, посилаючись на статус працівника СБУ.«Нехай він спочатку визначиться, хто він – генерал СБУ чи голова Запорізької облдержадміністрації? Якщо він має право скористатися цим, то мабуть, якби був відкритим, то він все одно б оприлюднив для мешканців Запорізької області свою декларацію», – вважає Олена Єременко.Голова Запорізької ОДА Костянтин Бриль запевняє: декларацію заповнив і подав у встановлені терміни. Втім, вона не підпадає під публікацію.«Тому що мені був дзвінок із центрального апарату СБУ і сказали: категорично заборонено подавати декларацію у встановленому порядку так, як чиновнику подавати; подавати до центрального апарату СБУ. Я підкорився наказу, бо я відряджений офіцер діючий з департаменту контррозвідки», – каже посадовець.два з половиною роки ремонтував для фронту автомобілі. Він волонтер громадського фонду «Суми». Минулого місяця закрив проект «Авто для АТО», бо закінчились гроші. Каже: прості люди вже повіддавали усе, що могли. Нині, читаючи декларації посадовців та політиків, волонтер не приховує емоцій.«130 мільйонів готівкою! Це виходить 320 кілограмів купюрами по 500 гривень! Суддя Верховного суду реєструє, що в нього землі більше, ніж Бермудські острови. Це жах! Треба зобов’язати їх тримати гроші в банках, бо саме відсутність готівки в обігу впливає на нашу девальвацію й інфляцію і таке інше. І ще треба у декларації запровадити розділ: «скільки ти витратив на благодійність?» Бо, як показує досвід, благодійники в Україні – це люди, у яких набагато менші статки, ніж у посадовців. 420 тепловізорів можна було би купити за 130 мільйонів. Ви взагалі уявляєте, як виглядають 130 мільйонів?! У мене вдома навіть шафи немає, щоб умістити цю суму! Це реально плювок в обличчя всьому українському народові!» – вважає волонтер.Декларації високопосадовців активно обговорюють і на передовій. Розвідникаулітку на фронт збирали житомирські волонтери. Бо те, що видали у війську, бійцеві не підійшло за якістю. Каже, задекларовані мільйонні статки колишніх бізнесменів у владі не дивують. Але ні він, ні його побратими не можуть зрозуміти, звідки взялися такі кошти у тих, хто при владі останні два роки.«Я розумію прекрасно, коли людина прийшла у владу з бізнесу і має якісь певні статки. Так, вона може собі дозволити зберігати якісь готівкові кошти. А коли людина прийшла з вулиці, з того самого Майдану, прийшла у владу на хвилі патріотичних почуттів, і буквально за рік-два вона декларує мільйонні статки. Знаючи, що дуже рідко хто з народних депутатів допомагає учасникам АТО, інвалідам, сім’ям переселенців, це просто бісить. Просто бісить, коли людина має зарплату в 17-20 тисяч гривень і купує собі якусь річ, яка коштує втричі дорожче… Ну звідки ці гроші в нього? І це не дає впевненості людям. Люди дуже злі на владу. Наступним кроком, я вважаю, повинно бути те, що наше НАБУ має зацікавитися цими людьми», – зазначив розвідник.І запорізька активістка, й сумський волонтер, і житомирський військовий кажуть: головне, щоб історія з опублікованими деклараціями, окрім вже звичного для України гучного обговорення, отримала й логічне продовження. А саме – перевірки законності отримання статків.