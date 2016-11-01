«130 мільйонів – це 420 тепловізорів» – реакція волонтерів, бійців і євромайданівців на е-декларації

Головна У номері Афіша Конференції Щоденно про злободенне Коментарі Підписка RSS Архів старого сайту Контакти
Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
11:35
01 листопада

Міський голова Олексій Каспрук зупинив дію рішень міської ради

11:32
01 листопада

Як оподатковується дохід фізичної особи від надання в оренду нерухомості

11:29
01 листопада

Чернівчани сплатили за землю більше 100 млн. грн.

15:39
31 жовтня

До державної скарбниці буковинська митниця перерахувала понад 220 млн. грн.

13:56
31 жовтня

БОСНІЄЦЬ НАМАГАВСЯ ПІДКУПИТИ БУКОВИНСЬКИХ ПРИКОРДОННИКІВ

13:09
31 жовтня

Заробітна плата працівників області у вересні 2016 року

11:31
31 жовтня

У Чернівцях презентують гід для батьків, вчителів і вихователів

11:30
31 жовтня

Неспокійні вихідні на кордоні з Румунією

11:27
31 жовтня

Від початку року буковинці накупили товарів на 17 млн. грн. по “Оплаті частинами”

11:25
31 жовтня

Бартерні операції – не для спрощенців

11:24
31 жовтня

Власники нерухомості перерахували більше 5 мільйонів податку

11:22
31 жовтня

За незаповнення у формі №1ДФ даних про виплату підприємцю - штраф

11:16
31 жовтня

Далекобійник намагався завести в Україну наркотичну речовину

18:17
28 жовтня

Переміщені лісоматеріали через пункти пропуску Чернівецької митниці ДФС упродовж жовтня

18:10
28 жовтня

Чи можна оформити субсидію особі, що не зареєстрована на житловій площі?

18:09
28 жовтня

Завершено досудове розслідування за фактом отримання неправомірної вигоди землевпорядником

18:08
28 жовтня

Підсумки тижня: Діяльність Держгеокадастру в цифрах

18:06
28 жовтня

Співпраця з державною виконавчою службою - запорука стабільного наповнення бюджету Пенсійного Фонду

18:04
28 жовтня

Чернівецьких податківців відвідали більше двохсот тисяч платників

16:52
28 жовтня

Ольга Фреймут інспектувала мера спеціальним тестом

16:47
28 жовтня

У одній центральних чернівецьких шкіл виявлено гостру кишкову інфекцію

16:07
28 жовтня

Починаються вибори до об’єднаних територіальних громад у Сторожинці, Вижниці, Вашківцях, Красноїльську, Чудеї та Тереблечі

15:53
28 жовтня

На Буковині почалися вибори

15:29
28 жовтня

Грабують та вивозять колекцію Івана Снігура?

14:41
28 жовтня

На Буковині чоловік вчинив самогубство у власному гаражі

Всі Новини »
Колонка автора

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Операція «Дестабілізація». "Шатун" на Закарпатті. "Урсул" на Буковині Операція «Дестабілізація». "Шатун" на Закарпатті. "Урсул" на БуковиніЗ`ясовується, наші спецслужби таки навчилися вже працювати. І, що відрадно, на українську державу і українську націю. Зрадники залишилися у Криму та втекли до Росії.

Ігор Буркут, політолог:

МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИ МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИКитайський мудрець Конфуцій попереджав: хто намагається викликати у вас почуття вини, той прагне отримати владу над вами. А українців звинувачують у "геноциді" то російськомовних на сучасному Донбасі, то поляків на Волині 1943 року, то євреїв під час Другої світової війни. Ці звинувачення викликають хвилю емоцій і збурюють суспільство. Здається, саме таку реакцію і планували автори цих політичних ударів по Україні. Проте нам треба зберігати холодний розум, не піддаючись некерованим почуттям, щоб не накоїти великої біди.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Кримінал кидає виклик поліції і буковинцям Кримінал кидає виклик поліції і буковинцямВ останні місяці на Буковині спостерігається сплеск криміналу. Поліція не спроможна протидіяти злочинному світу нашого краю. Ті, хто знається на проблемі, вважають, що криміналітет зумисне і цинічно кинув виклик новій поліції та новим її керівникам.
Всі статті »
Реклама
ЧАС у соцмережах
Ваш гороскоп
ОПИТУВАННЯ
Чи підримуєте ви АТО?
Так
Ні
Утримуюсь
Популярне за тиждень
Журналіст: Я більше не можу цього читати. Їхні декларац ...Оксана Продан НЕ бідна, як церковна миша. ОНОВЛЕНОМикола Федорук трохи має доларів і євроПочалося: у Чернівецькій міськраді вже б’ють морди депу ...Максим Бурбак – не бідний батракОлександр Фищук не курив бамбук, а будував хати собіГрабують та вивозять колекцію Івана Снігура?Переміщені лісоматеріали через пункти пропуску Чернівец ...Козак Гаврилюк має квартиру в Чернівцях і 11 тисяч дола ...Про жадібних українських нардепівПуршага вимагає негайно звільнити ОбшанськогоЛяшко задекларував сотні тисяч доларів, квартири, машин ...Кіцманський голова РДА товариш Друцул таки експлуатує Є ...Ольга Фреймут знову в ЧернівцяхОльга Фреймут інспектувала мера спеціальним тестом
Що, Де, Коли
22 жовтня по 1 листопада
ХІ ФЕСТИВАЛЬ КОМЕДІЇ “ЗОЛОТІ ОПЛЕСКИ БУКОВИНИ”

22 жовтня по 1 листопада
31 жовтня о 17.00
У міськраді відбудеться щотижневий брифінг міського голови Олексія Каспрука.
1 листопада об 11:00
У Бізнес-центр Інтерсіті відбудеться прес-конференція "Декларації для громадськості" ініційована ГО «Лабораторія демократичних трансформацій» спільно із Чернівецьким громадським ТБ «InfoKey».
м. Чернівцях вул. Шевченка,28
Емоційна допомога
Емоційна допомога


Календар
«    Листопад 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Партнери

«130 мільйонів – це 420 тепловізорів» – реакція волонтерів, бійців і євромайданівців на е-декларації

Сьогодні, 11:09 / Коментарів: 0
«130 мільйонів – це 420 тепловізорів» – реакція волонтерів, бійців і євромайданівців на е-декларації
Вони стояли на Євромайдані, просили гроші на одяг, взуття військових, тепловізори, ремонт прострілених БТРів, вони зараз стоять на передовій. Як реагують на статки в електронних деклараціях української верхівки ініціатори змін в Україні.

Купували за мільйони квартири і машини, коли люди віддавали останнє на армію, обурюється запорізька активістка Олена Єременко. Вона очолює об’єднання підприємців «Бізнес-союз «Порада». Активна учасниця запорізького Євромайдану. На протест вийшла три роки тому саме через економічні утиски підприємців.

Олена Єременко зазначає, що не дивується статкам у деклараціях нинішніх можновладців, часто, колишніх бізнесменів. Та найбільше Олену вразило інше: коли саме купувалось задеклароване майно.

«2014-2015 роки, тобто тоді, коли прості люди віддавали останнє на утримання нашої армії, інші, які нам розповідають, які податки ми маємо платити, як має виглядати наш кошик на місяць – вони купляли собі за мільйони квартири й машини. Це не просто здивувало, а насправді вразило», – каже запоріжанка.

Також активістку обурило те, що голова Запорізької області Костянтин Бриль не оприлюднив свою декларації, посилаючись на статус працівника СБУ.

«Нехай він спочатку визначиться, хто він – генерал СБУ чи голова Запорізької облдержадміністрації? Якщо він має право скористатися цим, то мабуть, якби був відкритим, то він все одно б оприлюднив для мешканців Запорізької області свою декларацію», – вважає Олена Єременко.


Голова Запорізької ОДА Костянтин Бриль запевняє: декларацію заповнив і подав у встановлені терміни. Втім, вона не підпадає під публікацію.

«Тому що мені був дзвінок із центрального апарату СБУ і сказали: категорично заборонено подавати декларацію у встановленому порядку так, як чиновнику подавати; подавати до центрального апарату СБУ. Я підкорився наказу, бо я відряджений офіцер діючий з департаменту контррозвідки», – каже посадовець.

Волонтер із Сум: це плювок в очі всьому українському народові

Дмитро Зінченко два з половиною роки ремонтував для фронту автомобілі. Він волонтер громадського фонду «Суми». Минулого місяця закрив проект «Авто для АТО», бо закінчились гроші. Каже: прості люди вже повіддавали усе, що могли. Нині, читаючи декларації посадовців та політиків, волонтер не приховує емоцій.


«130 мільйонів готівкою! Це виходить 320 кілограмів купюрами по 500 гривень! Суддя Верховного суду реєструє, що в нього землі більше, ніж Бермудські острови. Це жах! Треба зобов’язати їх тримати гроші в банках, бо саме відсутність готівки в обігу впливає на нашу девальвацію й інфляцію і таке інше. І ще треба у декларації запровадити розділ: «скільки ти витратив на благодійність?» Бо, як показує досвід, благодійники в Україні – це люди, у яких набагато менші статки, ніж у посадовців. 420 тепловізорів можна було би купити за 130 мільйонів. Ви взагалі уявляєте, як виглядають 130 мільйонів?! У мене вдома навіть шафи немає, щоб умістити цю суму! Це реально плювок в обличчя всьому українському народові!» – вважає волонтер.

Розвідник із Житомира: звідки взялися статки у тих, хто до влади прийшов із Євромайдану?

Декларації високопосадовців активно обговорюють і на передовій. Розвідника Романа із позивним «Харон» улітку на фронт збирали житомирські волонтери. Бо те, що видали у війську, бійцеві не підійшло за якістю. Каже, задекларовані мільйонні статки колишніх бізнесменів у владі не дивують. Але ні він, ні його побратими не можуть зрозуміти, звідки взялися такі кошти у тих, хто при владі останні два роки.


«Я розумію прекрасно, коли людина прийшла у владу з бізнесу і має якісь певні статки. Так, вона може собі дозволити зберігати якісь готівкові кошти. А коли людина прийшла з вулиці, з того самого Майдану, прийшла у владу на хвилі патріотичних почуттів, і буквально за рік-два вона декларує мільйонні статки. Знаючи, що дуже рідко хто з народних депутатів допомагає учасникам АТО, інвалідам, сім’ям переселенців, це просто бісить. Просто бісить, коли людина має зарплату в 17-20 тисяч гривень і купує собі якусь річ, яка коштує втричі дорожче… Ну звідки ці гроші в нього? І це не дає впевненості людям. Люди дуже злі на владу. Наступним кроком, я вважаю, повинно бути те, що наше НАБУ має зацікавитися цими людьми», – зазначив розвідник.

І запорізька активістка, й сумський волонтер, і житомирський військовий кажуть: головне, щоб історія з опублікованими деклараціями, окрім вже звичного для України гучного обговорення, отримала й логічне продовження. А саме – перевірки законності отримання статків.

Юлія Чепюк

Джерело
СХОЖІ НОВИНИ:
Владні статки чернівецьких чиновниківЖурналіст: Я більше не можу цього читати. Їхні декларації - колективний плю ...Чернівецьких волонтерів затримали на українському кордоні з автівками для А ...Є квартиранти – задекларуйте дохідНашоукраїнець: один стілець не ділиться на п'ятьох опозиціонерів
Додати коментар
Ім'я:*
Напівжирний Нахилений текст Підкреслений текст Перекреслений текст | Вирівнювання по лівому краю По центру Вирівнювання по правому краю | Вставка смайликів Вибір кольору | Прихований текст Вставка цитати Перетворити вибраний текст з транслітерації в кирилицю Вставка спойлера
Введіть код: *
comments powered by Disqus
Loading...
Яндекс.Метрика
Головна Свіжий випуск Коментарі Афіша Форум Політика ЧасІнформ RSS Архів старого сайту Реклама Контакти
© 2002 - 2013, всі права захищені. Використання (повне чи часткове) матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови розміщення посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на chas.cv.uа в першому або другому абзаці, відкрите для індексування. Чернівецька газета "ЧАС"