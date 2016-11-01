Гонгадзе: поки американці працюють, щоб дати грошей Україні, її чиновники ховають мільйони під матрасом

Сьогодні, 10:46 / Коментарів: 0



Мені подобаються наші урядовці ,чиновники, депутати. Американські урядовці та чиновники ще просто не читали українських декларацій. Як дізнаються — можуть влаштувати Вашингтонський Майдан.



Їм не снилось, що поки вони гарують щодня з ранку до ночі, платять податки з яких їх уряд допомагає таким бідним країнам , як Україна, чиновники тої країни запасаються мільйонами під матрасом.

Для загального розуміння ньюансів. Віце-президент Байден працював місцевим депутатом багато років , рано овдовів , залишився з двома дітьми на руках. Щодня добирався з сусіднього штату Делавер, де жила його родина на роботу -потягом. Поки чиновники в США гарують щодня з ранку до ночі, платять податки з яких їх уряд допомагає таким бідним країнам , як Україна, чиновники тої країни запасаються мільйонами під матрасомМені подобаються наші урядовці ,чиновники, депутати. Американські урядовці та чиновники ще просто не читали українських декларацій. Як дізнаються — можуть влаштувати Вашингтонський Майдан.Їм не снилось, що поки вони гарують щодня з ранку до ночі, платять податки з яких їх уряд допомагає таким бідним країнам , як Україна, чиновники тої країни запасаються мільйонами під матрасом.Для загального розуміння ньюансів. Віце-президент Байден працював місцевим депутатом багато років , рано овдовів , залишився з двома дітьми на руках. Щодня добирався з сусіднього штату Делавер, де жила його родина на роботу -потягом.

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