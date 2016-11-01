Гонгадзе: поки американці працюють, щоб дати грошей Україні, її чиновники ховають мільйони під матрасом

Поки чиновники в США гарують щодня з ранку до ночі, платять податки з яких їх уряд допомагає таким бідним країнам , як Україна, чиновники тої країни запасаються мільйонами під матрасом
Мені подобаються наші урядовці ,чиновники, депутати. Американські урядовці та чиновники ще просто не читали українських декларацій. Як дізнаються — можуть влаштувати Вашингтонський Майдан.
Їм не снилось, що поки вони гарують щодня з ранку до ночі, платять податки з яких їх уряд допомагає таким бідним країнам , як Україна, чиновники тої країни запасаються мільйонами під матрасом.
Для загального розуміння ньюансів. Віце-президент Байден працював місцевим депутатом багато років , рано овдовів , залишився з двома дітьми на руках. Щодня добирався з сусіднього штату Делавер, де жила його родина на роботу -потягом.