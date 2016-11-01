Наш власний кореспондент Ростислав Демчук передає з Брюсселя:-Хтось думав, що це е-декларування минеться просто так? Я розпочинаю грандіозний міжнародний скандал. Ось перша публікація в британскій "Гардіан" - МЗС Великобританії. Про таке дике скотство наших керманичів Європа не знала. Завтра-післязавтра це буде в інших газетах і медіях світу.МВФ має втрутитись. Принаймні, так пообіцяли. МВФ не надаватиме нам фінансової допомоги, доки не буде пояснення походження статків наших "слуг народу". Їх статки в готівці перевищують заплановану допомогу МВФ. Це гіпер-корупція, пояснили мені в МВФ.